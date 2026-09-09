Jongeren uit Pekela gezocht: praat mee over wonen tijdens (t)huis in Groningen

PEKELA, HOOGEZAND – Hoe willen jongeren en jongvolwassenen in de toekomst wonen? Kunnen zij straks een betaalbare woning vinden in hun eigen dorp of stad? En wat is er nodig om prettig en veilig te wonen?
Over deze vragen gaat (t)huis in Groningen, een JongerenTop over wonen die op maandag 5 oktober 2026 wordt georganiseerd door de provincie Groningen en alle Groningse gemeenten.
De gemeente Pekela is op zoek naar 15 jongeren tussen de 16 en 27 jaar die hun gemeente willen vertegenwoordigen tijdens deze dag.
De provincie en gemeenten werken samen aan het Volkshuisvestingsprogramma: plannen voor voldoende, betaalbare en passende woningen in de toekomst. Maar ook over de plek van woningen, hoe is de omgeving en voel ik mij daar thuis? De inbreng van jongeren en jongvolwassenen is daarbij onmisbaar.
Wethouder Ellen van Klaveren: ‘Een passende woning is voor veel jongeren niet meer vanzelfsprekend. Tijdens de JongerenTop krijgen zij de kans om mee te denken over de toekomst van wonen. We vinden het belangrijk om te horen wat jongeren nodig hebben om hier in Pekela prettig te kunnen wonen.’
Tijdens de JongerenTop gaan jongeren met elkaar in gesprek over wonen. Wat speelt er? Wat kan beter? En wat hebben wij nodig om ons thuis te voelen? De uitkomsten worden meegenomen in de plannen die de provincie en gemeenten maken. Daarmee hebben deelnemers invloed op de toekomst van wonen in Groningen.
Aanmelden
Jongeren uit Pekela kunnen zich tot 21 september aanmelden via: https://jongeren.top/thuisingroningen/
Per gemeente is er plek voor 15 jongeren/jongvolwassenen. Bij meer aanmeldingen wordt een selectie gemaakt, waarbij wordt gekeken naar een diverse groep deelnemers.
Deelnemers ontvangen een vergoeding van 25 euro.
Praktische informatie
Datum: 5 oktober 2026
Tijd: 9.30 – 16.00 uur
Locatie: Kielzog in Hoogezand
Bron: Gemeente Pekela