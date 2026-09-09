DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
In de nacht van maandag op dinsdag is tussen middernacht en 07.00 uur bij een woning aan de “Am Wall” in Meppen ingebroken. De verdachten verschaften zich met geweld toegang tot de woning, doorzochten het pand en namen een sleutelbos mee. De waarde van de buit wordt geschat op enkele honderden euro’s. Het onderzoek naar het incident loopt nog. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen (telefoonnummer 05931/9490).
Renkenberge
Dinsdag ontstond rond 18.00 uur brand in een garage aan de Gutshofstraße in Renkenberge. De garage vatte door onbekende oorzaak vlam en raakte volledig verwoest. Er raakte niemand gewond. Er loopt momenteel een onderzoek naar de oorzaak van de brand.