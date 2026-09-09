Lege perrons en geen bussen tot zeker kwart over twaalf

WINSCHOTEN – Het is leeg op station Winschoten op deze woensdagochtend 9 september. Waar het knooppunt op een doordeweekse werkdag bruist van de scholieren en forensen op weg naar Groningen, Bad Nieuweschans of de omliggende dorpen, heerst er nu een desolate rust. “Het is doodstil op het station, op de achtergrond zijn alleen wat vogels te horen.”
“Het station is helemaal leeg, er staat niemand op de perrons,” meldt onze verslaggever vanaf de locatie. “Op het grote vertrekbord staan alle treinen die normaal zouden rijden, maar bij alle ritten staat dat ze niet rijden door de landelijke staking. Onder het vertrekoverzicht staat dat er vandaag geen treinen rijden en dat reizigers voor meer informatie op de site van de vervoerder moeten kijken.”
Ook rijdt er tot zeker 12:00 enkele bus in regio. Qbuzz roept reizigers op hun sociale media in de gaten te houden voor updates.
De landelijke staking is georganiseerd door de vakbonden FNV en CNV. De actie is niet gericht tegen de regionale vervoerders zoals Arriva of Qbuzz, maar is een direct protest tegen het kabinetsbeleid. De vakbonden maken zich grote zorgen over voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid, waaronder geplande ingrepen in de WW, de WIA en de landelijke AOW-regelingen. Met de 24-uursstaking wil de vervoerssector een krachtig signaal afgeven aan politiek Den Haag.