Lokaal talent schittert tijdens Wedde Got Talent

WEDDE – De feesttent in Wedde stond woensdagavond volledig in het teken van zang, muziek en entertainment tijdens ‘Wedde Got Talent’. In het kader van de Lichtweek kregen inwoners van jong tot oud de gelegenheid om hun talenten op het podium te laten zien. Dat leverde een avond op met uiteenlopende optredens en veel vermaak voor het publiek.
Iedereen kon meedoen: alleen, als duo of als groep. De deelnemers hadden ieder op hun eigen manier iets bijzonders voorbereid. Zo kwamen onder anderen Hans Klok en Sita voorbij, maar ook Sugar Lee Hooper, Phantom of the Opera, Dolly Parton en Miley Cyrus. Kenny Rotgers en Dolly Parton zorgden eveneens voor een optreden.
Het publiek in de feesttent kreeg daarmee een gevarieerd programma voorgeschoteld, waarbij de deelnemers zich vol enthousiasme presenteerden. Van bekende nummers tot herkenbare typetjes en optredens in verschillende stijlen: alles kwam voorbij.
De optredens werden beoordeeld door de jury, die bestond uit Johannes Houwen en Harry de Jonge. Zij hadden de taak om de verschillende talenten te beoordelen en uiteindelijk te bepalen wie zich tot de beste talenten van de avond mocht rekenen.
Met ‘Wedde Got Talent’ liet de Lichtweek opnieuw zien dat er in het dorp volop talent en enthousiasme aanwezig is. De feesttent vormde woensdagavond het decor voor een gezellige avond waarin vooral het plezier van het optreden en de deelname centraal stond.
Foto’s en info: Jacob Musch