MFA Ons Noabershoes gaat swingend het najaar in met “Hot Me”

VEELERVEEN – Zaterdagavond 26 september neemt de 7-koppige formatie Hot Me! je mee op een tijdreis: “Back to the Future” in Veelerveen.
Zet je schrap voor een muzikale reis door de tijd! Het feest dat je meeneemt van de swinging sixties naar de rock van de jaren ’80. Stap in de tijdmachine van Hot Me! en geniet van drie decennia onvergetelijke hits: van ABBA tot ZZ Top, van AC/DC tot The Rolling Stones. Een feest voor elke muziekliefhebber en een gegarandeerd dansfeest!
De zeven ervaren muzikanten van HOT ME hebben in de loop der jaren in de wijde omtrek een sterke live-reputatie opgebouwd. Met hun herkenbare, energieke sound brengen ze een gevarieerd repertoire met bekende hits uit de pop- en rockgeschiedenis ten gehore. De formatie staat bekend om haar enthousiasme op het podium en krijgt het publiek steevast vanaf de eerste minuut mee. De organisatie rekent dan ook op een mooie avond waarbij stilstaan op de dansvloer lastig wordt.
Locatie: MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen.
Aanvang van het optreden is: 20:30 uur. Zaal open: 20:00 uur.
Kaarten reserveren via: info@veelerveen.eu of 06 25045014 / 06 57392348
Bron: Pieter Huttinga