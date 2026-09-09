NT2 Connect: Groeiende groep nieuwkomers vraagt steeds meer van Groningse scholen



GRONINGEN, STADSKANAAL – De aanhoudende druk op de asielopvang in Ter Apel is in Groningen niet alleen zichtbaar bij het aanmeldcentrum en de opvanglocaties. Ook scholen krijgen steeds vaker te maken met kinderen die nog maar kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal nauwelijks spreken. Voor leerkrachten in het reguliere basisonderwijs brengt dat nieuwe vragen met zich mee: hoe bied je een kind goed onderwijs wanneer taal, achtergrond en eerdere onderwijservaring sterk verschillen?



De situatie rond Ter Apel blijft onverminderd actueel. In mei verbleven meer dan 2.300 mensen in het aanmeldcentrum, terwijl met de gemeente Westerwolde een maximum van 2.000 is afgesproken. Eerder dit jaar werd bovendien het maximale bedrag van vijf miljoen euro aan dwangsommen bereikt vanwege overschrijdingen van die grens. De gevolgen beperken zich niet tot Ter Apel. Nieuwkomers worden vanuit opvanglocaties verspreid over gemeenten en vinden uiteindelijk ook hun weg naar scholen in de regio.

Sommige kinderen krijgen eerst onderwijs op een speciale nieuwkomersschool of in een taalklas, anderen komen rechtstreeks of na relatief korte tijd terecht in een reguliere klas. Juist daar wordt de opgave steeds zichtbaarder.



Van opvangvraagstuk naar onderwijsvraagstuk

Een kind dat nieuw in Nederland aankomt, moet niet alleen een nieuwe taal leren. Het krijgt tegelijkertijd te maken met een ander schoolsysteem, een nieuwe omgeving en soms ingrijpende ervaringen uit het verleden. Dat vraagt veel van scholen en leerkrachten. Zij moeten onderwijs bieden terwijl verbale

communicatie nog beperkt mogelijk is en tegelijkertijd zorgen dat een leerling zich veilig voelt, aansluiting vindt bij klasgenoten en zich cognitief kan blijven ontwikkelen. Ook landelijk wordt die uitdaging onderkend. De Rijksoverheid wijst erop dat nieuwkomers zowel in speciale voorzieningen als rechtstreeks in reguliere scholen onderwijs kunnen krijgen. Bij een tekort aan onderwijsplaatsen kunnen gemeenten zelfs toestemming vragen voor tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen.



In Groningen is de druk op het nieuwkomersonderwijs inmiddels ook concreet zichtbaar. In de stad Groningen kunnen niet alle jonge nieuwkomers direct terecht in een Internationale Schakelklas. Voor jongeren die op een onderwijsplek wachten is daarom het programma Geen Onderwijs Toch Uitdaging (GOTU) opgezet.

‘De vraag verschuift naar de reguliere school’

Volgens Stef Buurmeijer, teamleider van nieuwkomersschool obs Wereldwijs in Stadskanaal, vraagt die ontwikkeling ook om aandacht voor de reguliere basisscholen in Oost-Groningen. “De eerste opvang en het gespecialiseerde nieuwkomersonderwijs zijn ontzettend belangrijk, maar uiteindelijk komen veel kinderen terecht op een reguliere school”, zegt Buurmeijer. “Daar staat een leerkracht voor de klas die het goed wil doen, maar die niet vanzelfsprekend is opgeleid als NT2-specialist. We merken dat de behoefte aan kennis hierover groeit.”



Volgens Buurmeijer gaat het daarbij niet alleen over taalonderwijs. “Hoe maak je contact wanneer je elkaar nog nauwelijks verstaat? Wat betekent meertaligheid voor het leren? Hoe herken je wat een kind nodig heeft? En hoe zorg je ervoor dat een leerling onderdeel wordt van de groep? Dat zijn inmiddels heel reële vragen op scholen in deze regio.”



Regionale samenwerking

Om onderwijsprofessionals daarin te ondersteunen, organiseren obs Wereldwijs (Onderdeel van scholengroep OPRON) en OnderwijsStudiedag op 19 oktober 2026 in Theater Geert Teis in Stadskanaal een regionale studiedag over NT2 in het reguliere onderwijs. De bijeenkomst is bedoeld als antwoord op vragen die op scholen in de praktijk ontstaan. Wetenschappelijke kennis, pedagogiek en ervaringen uit de praktijk worden daarbij samengebracht. Onder anderen voormalig burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb, ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en onderwijswetenschapper Orhan Agirdag leveren

een bijdrage. Journalist en presentator Dionne Stax begeleidt het programma als dagvoorzitter. “Het zou wat ons betreft verkeerd zijn om nieuwkomersonderwijs alleen als een vraagstuk voor gespecialiseerde scholen te zien”, zegt Frank Cannegieter van OnderwijsStudiedag. “De werkelijkheid is dat steeds meer reguliere leerkrachten ermee te maken krijgen. De vraag is daarom vooral hoe we ervoor zorgen dat zij zich voldoende toegerust voelen om deze kinderen goed onderwijs te geven.”



Kosteloze deelname voor scholen uit drie gemeenten

Voor onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs in Pekela, Stadskanaal en Veendam is deelname dankzij subsidie kosteloos. Ook professionals uit andere gemeenten kunnen tegen betaling deelnemen.

Naar verwachting komen op 19 oktober ongeveer 300 onderwijsprofessionals uit de regio bijeen in Stadskanaal.



Meer informatie over het programma is te vinden via www.nt2connect.nl.

Bron: Frank Cannegieter