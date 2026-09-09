Petitie tegen sluipverkeer Bad Nieuweschans: “Gemeente, grijp in!”

BAD NIEUWESCHANS / WINSCHOTEN – De publieke tribune van het gemeentehuis in Winschoten zat woensdagavond 9 september overvol met verontruste inwoners uit Bad Nieuweschans. Onder applaus overhandigden bewoners van een petitie aan de burgemeester. Hun boodschap: maak een einde aan het sluipverkeer door de W. Mettingstraat.
Maar liefst 41 van de 49 bewoonde adressen in de straat hebben hun handtekening gezet tegen de toenemende verkeersoverlast en de aanhoudende onveiligheid.
De bewoners luidden tijdens de raadsvergadering de noodklok. “We ervaren erg veel last door ‘de snelweg’, we houden ons hart vast als er weer een brede camper door onze straat gaat,” lieten de emotionele inwoners weten. De verkeersdrukte in de krappe, rechte straat is explosief toegenomen sinds de herinvoering van Duitse grenscontroles. Navigatie-apps zoals Google Maps en Waze sturen dagelijks honderden automobilisten en vakantiegangers via de kortste route door de Mettingstraat om de files bij de grensovergang te omzeilen.
Wat de buurtbewoners extra steekt, is in hun ogen de laconieke houding van het gemeentebestuur van Oldambt. Volgens de inwoners reageert de gemeente al ruim twee jaar niet adequaat op de dringende oproepen om maatregelen te nemen tegen de hoge snelheden en het vele sluipverkeer. De verbazing op de volle publieke tribune was dan ook groot, ondanks de aanhoudende klachten is er in de Mettingstraat tot op de dag van vandaag nog altijd niet eens een officieel 30 kilometerbord geplaatst en pas gisteren een brief van de gemeente over eventuele maatregelen bij de inwoners op de mat plofte.
De petitie onderstreept de eerdere waarschuwingen van de VCP. Raadslid Jan Kenter stelde eerder al tegenover Groningen1 dat de situatie uit de hand dreigt te lopen. In de buurt gaan volgens hem zelfs stemmen op om de weg op drukke dagen zelf met auto’s te blokkeren als de gemeente niet op korte termijn verkeersregelaars inzet of een dynamische paal plaatst.