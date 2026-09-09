Pubquiz Blauwestad zoekt nieuwe uitdagers

BLAUWESTAD – De maandelijkse pubquiz bij Restaurant Blauwestad is inmiddels al drie jaar een vaste activiteit. Vanaf zaterdag 12 september krijgen nóg meer quizzers de kans om mee te doen: teams mogen voortaan uit maximaal vijf personen bestaan.
Elke tweede zaterdag van de maand staat Restaurant Blauwestad in het teken van vragen, weetjes, muziek, herkenning en vooral veel gezelligheid. De pubquiz begint om 20.30 uur.
Na drie jaar zijn er inmiddels verschillende teams die regelmatig hun kennis komen testen. Maar de organisatie is nadrukkelijk op zoek naar nieuwe uitdagers.
“Het leuke aan een pubquiz is dat je nooit overal verstand van hoeft te hebben,” aldus de organisatie. “De één weet alles van muziek, een ander van sport, geschiedenis of televisie. Juist de combinatie van verschillende mensen in een team maakt het spannend.”
Vanaf de eerstvolgende editie mogen teams uit maximaal vijf personen bestaan. Daarmee hoopt de organisatie ook nieuwe vriendengroepen, families, collega’s en verenigingen over de streep te trekken om eens mee te spelen.
De pubquiz wordt georganiseerd door Kwisbox, dat dit jaar zijn 10-jarig jubileum als quizorganisatie viert. In die jaren organiseerde Kwisbox talloze quizavonden en ontwikkelde het verschillende quizconcepten. De pubquiz in Blauwestad is inmiddels een vaste waarde op de kalender.
Praktische informatie
De pubquiz vindt elke tweede zaterdag van de maand plaats bij Restaurant Blauwestad.
Aanvang: 20.30 uur
Teamgrootte: maximaal 5 personen
Teams kunnen zich aanmelden via info@kwisbox.nl.
Durft jouw team de vaste quizzers van hun troon te stoten?
Bron: Iekje Deelstra & Mariël de Vos
Kwisbox