Rechtbank Noord-Nederland opent 12 september deuren tijdens open dag Assen

ASSEN – Op zaterdag 12 september open de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, de deuren voor het grote publiek tijdens de Open Monumentendag. Van 10.30 tot 16.00 uur krijgen bezoekers de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de rechtbank.
Er is de hele dag van alles te doen voor jong en oud. Er zijn rondleidingen door onder andere het cellencomplex en zittingszalen. Ook kunnen bezoekers een strafrechtzitting bijwonen die speciaal voor deze dag nagespeeld worden. Aansluitend kunnen bezoekers in gesprek met de rechter. Kinderen kunnen onder andere in toga op de foto, een speurtocht door het gebouw doen en hun eigen vonnis schrijven. Ook rechtbanktekenares Heleen van den Broek geeft een kijkje in haar bijzondere werk. Bezoekers kunnen haar tekeningen bekijken die zij onder andere tijdens bekende rechtszaken gemaakt en zien hoe zij live de nagespeelde zittingen vastlegt.
Rondje Rechtstaat
De open dag valt samen met Rondje Rechtstaat, onderdeel van de landelijke week van de Rechtstaat. Tijdens de open dag zijn er diverse lezingen georganiseerd waarin actuele maatschappelijke thema’s en de rol van de rechtspraak centraal staan. Zo gaat rechter en bijzonder hoogleraar Sietske Dijkstra met bezoekers in gesprek over de vrijheid van meningsuiting van rechters en welke uitingen wel en niet passen bij de rol van een rechter. Twee lezingen worden georganiseerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.
Waarom een open dag?
Voor de rechtbank Noord-Nederland is het organiseren van een open dag een uitgelezen kans om de rechtspraak toegankelijker te maken voor het grote publiek en inzicht te geven in het dagelijks functioneren.
Locatie en praktische informatie
• Waar: Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, Brinkstraat 4, 9401 HZ
• Wanneer: Zaterdag 12 september, van 10.30 tot 16.00 uur
• Kosten: Gratis, aanmelden is niet nodig.
• Waarom: Om het publiek op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de wereld van de rechtspraak
Voor meer informatie over het programma en de activiteiten, kunt u op rechtspraak.nl kijken
Bron: De Rechtspraak