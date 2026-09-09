Regen houdt fietsers binnen in Sellingen

SELLINGEN – De laatste geplande fietsmiddag van Welzijn Westerwolde, afdeling Sellingen, kon woensdagmiddag vanwege de regen niet doorgaan. De activiteitencommissie had echter snel een mooi alternatief bedacht.
In plaats van op de fiets te stappen, werd voor de deelnemers een gezellige middag georganiseerd. In het kerkje Opwaarts! in Sellingerbeetse werd gezamenlijk koffie en thee gedronken, uiteraard met iets lekkers erbij.
Later op de middag verplaatste de groep, bestaande uit 33 personen, zich naar de boerderij van Landal Landgoed Bourtange in Sellingen. Ook daar was volop gelegenheid voor gezelligheid en ontmoeting.
De activiteitencommissie van Welzijn Westerwolde, afdeling Sellingen, kijkt terug op een zeer geslaagde middag. Hoewel de fietsen thuisbleven, zorgde het alternatief voor een gezellige afsluiting van de geplande fietsmiddag.
Bron en foto’s: Ben van Dam