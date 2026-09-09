Schoenservice Brokschmidt Bingo trekt 140 enthousiaste deelnemers

OUDE PEKELA – De Schoenservice Brokschmidt Bingo heeft woensdagavond opnieuw voor een gezellige en fanatieke avond gezorgd tijdens de feestweek van Oude Pekela. Maar liefst 140 bingoliefhebbers wisten de weg naar MFC De Binding te vinden om mee te spelen voor de vele mooie prijzen.
De prijzentafel zag er ook dit jaar weer aantrekkelijk uit. Er waren onder andere cadeaubonnen, boodschappentassen, huishoudelijke artikelen en nog tal van andere prijzen te winnen. Voor de deelnemers was er dan ook alle reden om de bingokaarten goed in de gaten te houden.
Vanaf de eerste ronde werd er fanatiek gestreept. Bij ieder getal dat door de spelleiding werd genoemd, gingen de ogen direct naar de eigen kaart. Vooral wanneer iemand nog maar één of enkele getallen nodig had, liep de spanning in de zaal flink op. Een luid geroepen “Bingo!” zorgde dan ook regelmatig voor opluchting en enthousiasme.
De bingo van Schoenservice Brokschmidt werd dit jaar alweer voor de derde keer georganiseerd tijdens de feestweek. Het evenement blijkt daarmee een steeds vaster onderdeel van het programma te worden. Ook vorig jaar was de belangstelling groot, toen bijna 160 deelnemers naar De Binding kwamen.
Naast de spanning om de prijzen was er vooral veel ruimte voor gezelligheid. Er werd gelachen, meegeleefd met andere deelnemers en natuurlijk fanatiek geprobeerd om als eerste een volle kaart te hebben.
De organisatie had voor deze derde editie opnieuw gezorgd voor een goed gevulde prijzentafel en een avond met meerdere speelrondes en een superronde. Daarmee bleek ook de editie van 2026 opnieuw een geslaagde avond binnen de feestweek van Oude Pekela.
Met 140 deelnemers kan Schoenservice Brokschmidt dan ook terugkijken op een zeer geslaagde bingoavond. De enthousiaste reacties en de fanatieke deelnemers maken duidelijk dat de bingo inmiddels een geliefd onderdeel van de feestweek is geworden.
Freddy Stötefalk