Senioren genieten volop van muziek en gezelligheid tijdens Lichtweek Wedde

WEDDE – De seniorenmiddag die woensdagmiddag in het kader van de Lichtweek in Wedde werd gehouden, is opnieuw een geslaagd evenement geworden. In dorpshuis De Voortgang kwamen bezoekers bijeen voor een gezellige middag met muziek, samenzang en vermaak.
De bezoekers werden ontvangen met koffie, thee en cake. Na de opening door Meike Stedema was het de beurt aan Shantykoor Störmwind. Het koor verzorgde meerdere optredens met een gevarieerd programma. Er werden bekende (zeemans)liederen uit vroegere tijden gezongen, maar ook Nederlands- en Groningstalige nummers, waaronder De Roos van Wia Buze.
Het publiek genoot zichtbaar van de optredens en zong bij verschillende liederen zachtjes mee. Herman Huls begeleidde het koor op keyboard en accordeon. Zijn vader Hendrik Huls nam de aankondiging van de verschillende nummers voor zijn rekening. Het koor stond onder leiding van Peter Kuijer.
Ook tijdens de pauze was er volop vermaak. De aanwezigen konden meedoen aan een pubquiz, waarbij de nodige kennis en vooral ook gezelligheid centraal stonden.
Shantykoor Störmwind viert op 3 oktober het 35 jarig jubileum. Het officiële gedeelte van de jubileumviering vindt van 16.00 uur tot 17.30 uur plaats in de Nederlands Hervormde kerk in Wedde en is bestemd voor genodigden. Vanaf 19.30 uur wordt het feest voortgezet in dorpshuis De Voortgang.
Toegangskaarten voor het jubileumfeest zijn te reserveren via 06-55183738 en 06-37330531.
Foto’s: Jan Glazenburg