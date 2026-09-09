Sportieve activiteiten tijdens feestweek Oude Pekela

OUDE PEKELA – Morgen, donderdag, worden tijdens de feestweek in Oude Pekela een tweetal sportieve activiteiten gehouden.
Hindernisbaan
Ga jij de uitdaging aan! Ben jij snel, behendig en fit genoeg om je zo snel mogelijk te verplaatsen over onze 45 meter lange hindernisbaan? Op donderdag 10 september wordt op het plein bij het gemeentehuis een grote hindernisbaan opgebouwd.
Voor de allersnelsten in drie leeftijdscategorieën zijn er prijzen te winnen.
7-10 Jaar
11-15 Jaar
16 +
Deze activiteit voor de sportievelingen wordt mogelijk gemaakt door PrengerHoekman fysiotherapie en de deelname is gratis.
Donderdag 10 september tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
Opgave kan ter plekke , inschrijven via de email is niet nodig.
Meijer Fiets Direct Toertocht
De Meijer Fiets Direct Toertocht wordt gehouden in de omgeving van Pekela en is geschikt voor jong en oud. Er wordt alleen op de donderdag gefietst. Er is een prachtige route gemaakt van ongeveer 35 kilometer in en om het mooie Pekela. Inschrijving is vanaf 17.00 uur bij MFC de Binding en de finish zal ook weer bij de Binding zijn.
De start is om 18.00 uur.
Je kunt gratis banden en remmen laten controleren bij Meijer Fiets Direct die om 17.00 uur aanwezig zal zijn bij de start.
Bron: Jan de Jonge