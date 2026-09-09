TenneT Meeden opent de deuren tijdens de Open Energiedag

MEEDEN – Op zaterdag 19 september opent TenneT tijdens de Open Energiedag de deuren van het hoogspanningsstation in Meeden. Een mooie gelegenheid om het station van dichtbij te bekijken en meer te horen over de rol van het station in de elektriciteitsvoorziening van Nederland.
Na de gebeurtenissen rondom de brand op het 380.000 volt deel van het station heeft TenneT de tijd genomen om te bepalen of ze met de Open Energiedag mee zouden doen. Inmiddels is besloten: “we doen mee!” Ze nodigen u dan ook van harte uit om erbij te zijn.
In de onderstaande flyer vindt u de uitnodiging met meer informatie en de link om u aan te melden.
Bron: TenneT Meeden