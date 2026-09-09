Verenigd Front Kern(afval) Gezond Groningen naar Prinsjesdag in Den Haag met ludieke protestactie

GRONINGEN, DEN HAAG – Verenigd Front Kern(afval)Gezond Groningen voert 15 september op Prinsjesdag een ludieke protestactie uit in een vak langs de route van de Koninklijke stoet.

De organisatie heeft van de gemeente Den Haag een speciaal protestvak toegewezen gekregen aan de Lange Voorhout 15 tegenover Cri-studio’s.

In het toegewezen protestvak komen twee bouwhekken te staan met daarop grote doeken met een boodschap voor onze regering. Naast de hekken staan lege oliedrumsvaten opgesteld (welke door de politie worden gecontroleerd).

“Groningen is geen afvalput van Nederland”

Met deze actie wil Verenigd Front een duidelijke boodschap afgeven aan de regering in Den Haag en aan de koning (als hoofd van onze regering). De organisatie maakt zich grote zorgen over de plannen rond de opslag van radioactief-afval in de bodem en de mogelijke komst van een of meerdere kerncentrales in de Eemshaven.

Voorzitter Tjeerd Palstra zegt:

“Wij willen op Prinsjesdag zichtbaar maken dat Groningen geen afvalput van Nederland is.

Het ene probleem is nog altijd niet opgelost: de gevolgen van gaswinning, aardbevingen en de schade voor inwoners. En ondertussen dient onze staatssecretaris Jo-Annes de Bat alweer een nieuw probleem aan: “ de mogelijke opslag van radioactief-afval en de komst van nieuwe kerncentrales.

Palstra had de gemeente Den Haag voor de keuze gesteld: of Verenigd Front zou met twee bussen demonstranten, vlaggen en protestborden naar Den Haag komen, of de organisatie zou een zichtbaar protestvak langs de route krijgen. De gemeente en haar veiligheidsteam kozen voor het laatste.

Van gaswinning naar kernafval?

Verenigd Front strijdt inmiddels ruim 2,5 jaar tegen de plannen voor opslag van radioactief-afval in de Groningse bodem en tegen kernenergie, waaronder de mogelijke komst van een of twee grote kerncentrales. Het aantal leden van de organisatie is gegroeid naar 21.733 leden verspreid over Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel. De organisatie wijst erop dat deze provincies betrokken zijn bij de gebieden vermeld op de routekaart van het Ministerie van I&W (infrastructuur en waterstaat) met mogelijk opslag van radioactief-afval in aanwezige zoutkoepels.

Palstra: “Onze leden zijn het meer dan zat dat Groningen steeds opnieuw wordt gezien vanuit economisch gewin. Eerst het gas eruit en vervolgens mogelijk kernafval terug. Dat voelt voor veel inwoners als: “ bedankt Groningen, hier is het kernafval”’. Volgens Verenigd Front moeten de belangen, veiligheid en het welzijn van inwoners vooropstaan.Het gaat ons om een duidelijke boodschap aan de regering in Den Haag. Onze bevolking mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan economische belangen”, aldus Palstra.

Ook Zeeuwse vertegenwoordiging aanwezig

Voorzitter Tjeerd Palstra is tijdens de actie aanwezig. Hij heeft Statenlid Edith Kuitert uit Zeeland uitgenodigd om samen aan de protestactie deel te nemen. Vanuit Terneuzen wordt als mogelijke locatie kandidaat voor de vestiging van een of twee kerncentrales eveneens aandacht gevraagd. “Wat wij hier in Groningen niet willen wensen wij andere inwoners elders ook niet! Hier niet, nergens niet” stelt Palstra. “Wij trekken gezamenlijk met partners op. Groningen en Zeeland hebben misschien verschillende problemen, maar de discussie over kernenergie(kerncentrales) raakt onze provincies allebei. Daarom laten we zien dat we elkaar kunnen vinden in de strijd voor een veilige en duurzame toekomst”, aldus Palstra.

Bron en foto’s: Tjeerd Palstra