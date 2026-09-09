Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Vandaag was het vertrekpunt voor de wandeling van WandelenWerkt bij De Akkerschans in Bad Nieuweschans. Daar stond om 8.15 uur de koffie klaar en konden de wandelaars zich melden bij de wandelcoaches. Om 9.15 uur vertrok de eerste groep voor de wandeling van 10 kilometer.



Nieuweschans is ontstaan doordat er tijdens de tachtigjarige oorlog werd besloten een vesting aan te leggen ter verdediging van dit gebied. Deze vesting werd gebouwd op het schiereiland “De Langeakkeren“, een onderdeel van de kwelder Lietsland. Waarschijnlijk vernoemd naar het riviertje Lethe. Nu waren er in dit gebied al een aantal schansen, de Oude Schans en de Boneschans, dus werd deze nieuw aan te leggen schans de Nieuwe Schans genoemd, of ook wel de Langakkerschans. Deze Nieuwe- of Langakkerschans werd in 1628 aangelegd in opdracht van Ernst Casimir van Nassau Dietz ( Ben ik van Dietze bloed), een jongere broer van Wilem Lodewijk van Nassau en een jongere neef van Maurits van Oranje. Dit betekent niet dat de schans meteen ook op Nederlands grondgebied zou komen. Het grond werd na jaren van onderhandelingen in 1636 door de Republiek voor 16.000 gulden gekocht van de graaf van Oost Friesland.

De wandeling ging verder door het grensgebied, langs het kantoor van de EDR, Eems Dollard Regio en kruip door sluip door onder de A 7 door, om er vervolgens via de hoog gelegen loopbrug weer overheen te gaan. Voor de meeste wandelaars een bijzondere ervaring.

Na de bebouwde kom van Bad Nieuweschans te hebben verlaten ging de wandeling verder richting het bos met daarin de verdronken nederzetting Houwingaham. De vroegste vermelding van deze nederzetting was in 1325 en de naam was nog tot in de 16e eeuw bekend. Het was niet het water van de Westerwoldse Aa die de inwoners van Houwingaham verjoeg, maar het was de noordelijker gelegen Dollard. Het gebeurde in deze periode regelmatig dat het water van de Dollard een bedreiging vormde voor de bewoners op de wierden en deze werden verdrongen. Deze keer werd de nederzetting geheel bedolven onder de zeekleien hield toen op te bestaan. In het bos getuigen een aantal betonplaten met hierop de steenhuizen en kerk als kunstwerk nog aan deze nederzetting.



In het bos Houwingaham werd ook nog even stil gestaan bij een kunstwerk van Arjen Boerstra, een soort houten schuilhut met een mast met gekleurde bol. De bedoeling van dit kunstwerk is dat het werkelijk aanzet tot interactie met het landschap met zijn vele zichtlijnen. En je kunt er ook gewoon even uitrusten.

Terug richting Bad Nieuweschans ging het langs de waterval. Deze is ontworpen door Wim Boeze uit Eenum. Het is als het ware een betonnen bak waar je onderdoor kunt lopen. De waterval heeft het maar even gedaan en daarna ruim 20 jaar stil gelegen. Maar rond 2015 dacht Harm Arend Meijer van Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, waarom doet hij het eigenlijk niet. Hij heeft toen contact gezocht met het waterschap en Staatsbosbeheer. Vanaf dat moment doet hij het weer. Het is een unieke waterval waarvan we er maar één andere hebben in Nederland.

Zo ging de wandeling weer verder richting de Schans, in dit geval de Akkerschans. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Tekst en foto’s: Jan Bossen