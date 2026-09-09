Video: Bankje bij Bourtange spoorloos: ‘Waarschijnlijk op een aanhanger meegenomen’

BOURTANGE – Een lege plek langs wandelroute 16 bij Bourtange is het enige wat nog herinnert aan het bankje dat hier sinds juli stond. „Het was compleet weggehaald en netjes losgeschroefd van de paaltjes in de grond”, zegt Teun Kroeze van Stichting Wandelen in Westerwolde.
De stichting hoorde op 1 september van een wandelaar dat het bankje was verdwenen. Kroeze ging daarna zelf kijken. „We konden het nergens vinden. Toen hebben we aangifte gedaan. We vermoeden dat het met een aanhanger is meegenomen.”
Het bankje stond bij een vennetje en was juist bedoeld als rustpunt voor wandelaars. „We hadden deze plek gekozen vanwege het mooie uitzicht. Nu moeten mensen blijven staan of in het gras gaan zitten, maar het is hier vaak behoorlijk nat.”
Ook de manier waarop het bankje tot stand kwam, maakt de verdwijning volgens Kroeze zuur. Het werd gemaakt door medewerkers van De Spinberg uit Jipsinghuizen. „Die mensen hebben daar met veel plezier en liefde aan gewerkt.”
De stichting hoopt dat iemand het bankje ergens heeft gezien. Het logo van Wandelen in Westerwolde staat in de rugleuning. „Misschien denkt iemand ineens: hé, bij mijn buurman staat sinds kort zo’n bankje.”
Wie informatie heeft, kan contact opnemen met de politie of met Stichting Wandelen in Westerwolde via 06-54318126. Mocht het bankje niet terugkomen, dan hoopt de stichting dat een bedrijf uit de omgeving wil helpen bij het maken of financieren van een nieuw exemplaar.
Malou Vos
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