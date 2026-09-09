Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.45 uur: Engel Modderman over zijn afscheid na 40 jaar lokale politiek
10.15 uur: Meike Stedema met een terugblik en vooruitzicht op het programma van de Lichtweek Wedde
10.45 uur: Annechien Ten Have over Het Weekend van het Varken
11.15 uur: Teun Kroeze en het gestolen bankje op wandelroute 16 rond Bourtange
11.45 uur: Maaike Hermsen over het programma in de bibliotheek van Winschoten

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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