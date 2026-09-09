Weergoden goedgezind tijdens Traiteurslager Huizing Viswedstrijd

OUDE PEKELA – De weergoden waren de deelnemers aan de jaarlijkse Traiteurslager Huizing Viswedstrijd woensdagavond goedgezind. Ondanks de eerdere onzekerheid over het weer bleef het tijdens de wedstrijd droog en liet zelfs de zon zich af en toe zien. Daarmee waren de omstandigheden prima voor de vissers die langs het Pekelder Diep hun hengel uitwierpen.

De vangsten waren deze avond behoorlijk wisselend. Bij de ene visser was er regelmatig actie aan de dobber, terwijl het bij een ander wat langer stil bleef. Toch bleef de sfeer langs de waterkant uitstekend. Geduldig werd gewacht op die ene mooie aanbeet en ondertussen was er volop gelegenheid om met elkaar bij te praten.

Vooral bij de jeugd was de belangstelling groot. Een flink aantal jonge vissers nam plaats langs het parcours en ging enthousiast de strijd met elkaar aan. Met de ogen gericht op de dobber werd geprobeerd zoveel mogelijk vis binnen te halen. De grote jeugdopkomst laat opnieuw zien dat de viswedstrijd onder de jonge generatie nog altijd populair is.

Jeugd

In groep A was het Ashley Agema die met maar liefst 141 centimeter vis de eerste plaats voor zich opeiste. Nora Scholte werd tweede met een totale vangst van 88 centimeter, terwijl Levi Vos met 62 centimeter beslag legde op de derde plaats.

Ook in groep B werd volop gestreden om de ereplaatsen. Wijan Scholte kwam met een totale vangst van 112 centimeter als winnaar uit de bus. De tweede plaats was voor Giovanny Meijer, die met 108 centimeter vis slechts vier centimeter tekortkwam. Jason Nieboer werd derde met een vangst van 62 centimeter.

In groep C was het Sasha Smit die een indrukwekkende vangst liet noteren. Met maar liefst 255 centimeter vis werd zij overtuigend winnares van deze groep. Randy Maucher eindigde op de tweede plaats met 92 centimeter, terwijl Myrthe Meijer met 26 centimeter derde werd.

Senioren

Bij de senioren werd niet op lengte, maar op gewicht gevist. Hier ging de overwinning naar J. van der Laan, die een totaalgewicht van maar liefst 2973 gram wist te behalen.

De tweede plaats was voor J. Dogma, met een vangst van 1950 gram. J. Moed completeerde het podium met 1768 gram en werd daarmee derde.

Hoewel bij de senioren verschillende plekken langs het parcours onbezet bleven, lieten de aanwezige deelnemers zich hierdoor niet ontmoedigen. Er werd fanatiek gevist en de onderlinge gezelligheid zorgde voor een prima sfeer langs het Pekelder Diep.

De Traiteurslager Huizing Viswedstrijd is inmiddels een vertrouwd onderdeel van de Jaarmarktweek in Oude Pekela. Jaarlijks zorgt de wedstrijd voor een gezellige bedrijvigheid langs het water. Niet alleen de sportieve strijd, maar ook de gezelligheid en het contact tussen de deelnemers maken het evenement tot een geliefd onderdeel van de feestweek.

Met droog weer, af en toe een zonnetje, mooie vangsten en vooral een uitstekende opkomst bij de jeugd kan ook de editie van 2026 worden beschouwd als een geslaagde en gezellige visavond.

Freddy Stötefalk