Wethouder Gert Engelkens opent reizend Klimaatmuseum in de bibliotheek van Winschoten

WINSCHOTEN – Van 8 t/m 27 september kunnen bezoekers terecht in het reizende Klimaatmuseum in de bibliotheek van Winschoten. Hier zijn prikkelende kunstwerken en interactieve installaties te zien over een onderwerp dat ons allemaal raakt: het klimaat. Laat je verrassen, inspireren en ontdek wat je zelf kunt doen voor een duurzamere wereld en aardgasvrij wonen. Het Klimaatmuseum werd vanmorgen door wethouder Gert Engelkens feestelijk geopend.

Kunst en wetenschap

In het Klimaatmuseum komen kunst en wetenschap samen. Dit maakt de klimaatverandering meer inzichtelijk en brengt het onderwerp dichterbij. In de bibliotheek van Winschoten gaat het vooral over de energietransitie, de regionale geschiedenis over de aardgaswinning en aardgasvrij wonen. Bezoekers krijgen nieuwe perspectieven en worden uitgenodigd tot gesprek en actie. Voor kinderen van 8 tot 11 jaar ligt in het museum een leuke poster klaar met creatieve vragen.

Stimuleren en inspireren

In Oldambt hangt de problematiek rond klimaatverandering sterk samen met de gevolgen van de gaswinning. Voor veel inwoners van onze provincie zijn die gevolgen dagelijks voelbaar. Aardgasvrij wonen is voor de gemeente daarom niet alleen een landelijke opgave, maar ook een lokaal en persoonlijk vraagstuk. Tegelijkertijd verdwijnt het klimaat steeds verder naar de achtergrond van de maatschappelijke en politieke agenda. Daarom is het belangrijk om het gesprek gaande te houden, betrokkenheid te blijven stimuleren en te inspireren om in actie te komen.

Iedereen kan meedoen

“Klimaatverandering gaat iedereen aan”, vindt wethouder Gert Engelkens van Verduurzaming en Energie. “In Oldambt vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en zijn energierekening kan betalen. Daarom hebben we voordelige regelingen voor inwoners met een laag inkomen om hun huis te isoleren. Zo moet iedereen comfortabel kunnen wonen.”

Isoleren

Het Klimaatmuseum helpt mee om inwoners van onze gemeente bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering en laat zien hoe inwoners hier zelf iets aan kunnen doen. De gemeente Oldambt laat zien hoe je je huis kan isoleren en welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn. Een vorm van isoleren is biobased en natuurvriendelijk isoleren. Dit is een praktische manier om iets te doen tegen klimaatverandering. Natuurlijke isolatiematerialen zoals vlas, hennep en houtvezel besparen energie en houden rekening met de natuur. Isolatiematten worden bijvoorbeeld gemaakt van hennepplanten uit Groningen en houden woningen warm in de winter en koel in de zomer.

Gratis toegankelijk

Het Klimaatmuseum is gratis te bezoeken. Voor groepen, scholen en organisaties zijn op aanvraag rondleidingen beschikbaar. Op zaterdag 19 september vindt de workshop Klimaatdichten plaats. Deelname is gratis (beperkt aantal plaatsen).

Bron: Gemeente Oldambt

Foto’s: Martin Siepel