Deelnemers gezocht voor Herfstmarkt aan de Europalaan

STADSKANAAL – Het centrum van Stadskanaal staat op vrijdag 16 oktober in het teken van de Herfstmarkt. Van 10.00 tot 17.00 uur vormen de Kanaalpassage en de Europalaan samen het decor voor kramen, foodtrucks, kinderactiviteiten en livemuziek. Voor kraamhouders, verenigingen en bedrijven zijn aan de Europalaan nog plaatsen beschikbaar.
De Europalaan maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de Herfstmarkt. De uitbreiding biedt ruimte aan meer deelnemers en draagt bij aan een gevarieerd aanbod in het centrum. Een staanplaats van vier meter aan de Europalaan is gratis.
Ruimte voor uiteenlopende deelnemers
De organisatie nodigt ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden uit om zich voor de markt aan te melden. Deelnemers kunnen producten verkopen, hun vereniging presenteren of het publiek laten kennismaken met hun werkzaamheden. Zowel commerciële als informatieve stands zijn welkom.
Muziek, activiteiten en foodtrucks
Kira Samana verzorgt gedurende de dag de livemuziek. Met verschillende activiteiten voor kinderen is de Herfstmarkt een leuke afsluiting van de herfstvakantie. Bij de foodtrucks is eten en drinken verkrijgbaar.
Wie met een kraam, vereniging of bedrijf aan de Herfstmarkt wil deelnemen, kan nog een plaats reserveren aan de Europalaan.
Aanmelden kan via www.centrumstadskanaal.nl/herfstmarkt. Deelname met een staanplaats van vier meter is gratis.
Bron: Carin Heutinck