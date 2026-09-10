Driewielfiets-ontdekdag in Oude Pekela groot succes

PEKELA – Op woensdag 9 september vond in de gemeente Pekela een Ontdekdag over driewielfietsen voor senioren plaats. Deze ochtend werd georganiseerd in samenwerking met de Fietsersbond en Huis voor de Sport Groningen. Bezoekers kregen de mogelijkheid om geheel vrijblijvend verschillende driewielfietsen uit te proberen en te ervaren hoe comfortabel, veilig en stabiel deze fietsen zijn.
Een driewielfiets is ideaal voor wie niet meer op een tweewieler durft te fietsen. Bijvoorbeeld omdat op- en afstappen lastig is of het evenwicht niet zo goed meer is. Met een driewielfiets blijven mensen langer zelfstandig, actief en in beweging.
Tijdens de Ontdekdag maakten bijna 50 mensen kennis met de driewielfiets. Ze konden vragen stellen aan deskundigen en verschillende modellen uitproberen met hun hulp.
Tim Beijleveldt, beweegcoach voor de gemeente Pekela vanuit Huis voor de Sport Groningen, kijkt tevreden terug op de ochtend: “Het was mooi om te zien hoeveel inwoners nieuwsgierig waren naar de driewielfiets. Voor veel mensen kan een driewielfiets het verschil maken tussen niet meer fietsen of juist weer volop kunnen genieten van bewegen en eropuit gaan.”
Ook Gerard Prins van de Fietsersbond was enthousiast: “Veel mensen twijfelen of een driewielfiets iets voor hen is. Door tijdens een Ontdekdag vrijblijvend te kunnen kennismaken, ervaren zij zelf hoeveel vrijheid en zekerheid een driewielfiets biedt. Het is een prachtige manier om mobiel en zelfstandig te blijven.”
Daarnaast was de Wmo van de gemeente Pekela aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden over ondersteuning, voorzieningen en de mogelijkheden rondom het gebruik van een driewielfiets.
De organisatoren kijken terug op een succesvolle ochtend waarbij inwoners op een laagdrempelige manier kennis konden maken met een oplossing die bijdraagt aan meer bewegingsvrijheid, zelfstandigheid en plezier in het fietsen.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela