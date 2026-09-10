€20 miljoen uit Nij Begun naar WK Wielrennen is voor de SP onaanvaardbaar

GRONINGEN – De SP in Provinciale Staten van Groningen vindt het onbegrijpelijk dat €20 miljoen uit Nij Begun beschikbaar wordt gesteld voor het WK Wielrennen in 2032. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.
“Voor veel gedupeerden gaat de versterking van hun huis tergend langzaam. Ze wachten jarenlang, moeten eindeloos bewijs aanleveren en worden keer op keer gecontroleerd. En ondertussen lijkt €20 miljoen voor een WK Wielrennen ineens snel geregeld te kunnen worden. Wij wachten, zij spenderen. Dat is toch niet uit te leggen?” zegt SP-Statenlid Agnes Bakker.
Volgens de SP is het wrang dat juist geld uit Nij Begun wordt gebruikt voor een internationaal sportevenement. “Nij Begun is bedoeld om de ereschuld aan Groningen in te lossen en te werken aan een betere toekomst voor de inwoners van onze provincie. Dan horen gedupeerden en hun herstel wat ons betreft voorop te staan, niet de financiering van een prestige-evenement.”
De SP wijst er bovendien op dat het WK Wielrennen al eerder onderwerp van discussie was. In 2018 werd geprobeerd het WK naar Groningen en Drenthe te halen. De SP verzette zich daar toen al tegen. “Wij vonden het toen al niet verantwoord om zoveel publiek geld in een wielerevenement te steken. Nu ligt hetzelfde plan opnieuw op tafel en wordt er €20 miljoen uit Nij Begun voor gereserveerd. Alleen omdat er nu een grote pot geld beschikbaar is, is het plan wat ons betreft niet opeens een goed idee.”
De SP wil weten wie het plan opnieuw op tafel heeft gelegd, hoe het besluit tot stand is gekomen en waarom Provinciale Staten hier niet vooraf bij zijn betrokken. Ook vraagt de fractie welke concrete bijdrage het WK levert aan de brede welvaart van Groningen.
“Als de overheid voor een WK zo snel €20 miljoen kan organiseren, waarom lukt het dan niet om met dezelfde snelheid de versterking voor gedupeerden te regelen?”
Bron: Agnes Bakker