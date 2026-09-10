Emotioneel afscheid van raadsnestor Engel Modderman: Erepenning en staande ovatie

WINSCHOTEN , OLDAMBT – Met een staande ovatie van de hele raad, een knalrode outfit van de burgemeester, toespraken en de toekenning van de Erepenning van de gemeente Oldambt heeft de gemeenteraad woensdagavond afscheid genomen van communistisch boegbeeld Engel Modderman (74). Na ruim vier decennia in de lokale politiek legt de VCP-nestor zijn raadswerk neer en maakt hij zich op voor een verhuizing naar Servië. “Het was mij een waar genoegen, dank u wel!”

De sfeer in de raadszaal werd bij aanvang direct neergezet door burgemeester Cora-Yfke Sikkema. “Het is een hele bijzondere vergadering!”, sprak zij tot de zaal en de scheidend raadsnestor. “Ik heb speciaal voor u mijn rode pak aangedaan. Het is mijn meest chique pak ook nog.”

“Van conventies raak jij niet onder de indruk”

In haar toespraak blikte burgemeester Sikkema terug op haar allereerste ontmoeting met Modderman tijdens haar eigen installatie. “Engel, mijn eerste kennismaking met jou vergeet ik niet snel. Jij kwam in een Game of Thrones-shirt, maar vervolgens wel met een heel goed verhaal. Van conventies raak jij niet onder de indruk. Je weet na veertig jaar precies waar de lijntjes liggen. Engel, je weet dondersgoed wat je doet.”

Sikkema sprak met veel waardering over zijn unieke en eigenzinnige stijl van politiek bedrijven. “In een T-shirt met daaroverheen soms een ambtsketting. Je bent soms gewoon een boef en dat bedoel ik met alle genegenheid. We konden er later altijd om lachen met elkaar. En als Engel ergens tegen is, zul je dat weten ook.”

Volgens de burgemeester reikt de betekenis van Modderman voor Oldambt veel verder dan alleen het debat in de raadszaal. “Je hebt alles meegemaakt: gemeentes kwamen en gingen, burgemeesters kwamen en gingen. In al die jaren bleef jij Engel Modderman. Achter al die politieke strijd zit iets wat veel wezenlijker is: je wilt er zijn voor mensen die vastlopen. Je kwam omdat jij vond dat iemand geholpen moest worden. Je bent een volksvertegenwoordiger in de meest pure vorm.”

Ook richtte Sikkema het woord tot Moddermans echtgenote Greetje: “Lokale politiek doe je nooit alleen. Jullie gaan straks een ander leven tegemoet in Servië en de vlag gaat mee. Ik gun jullie vooral nu meer tijd voor elkaar, waarin niet elk probleem in Oldambt jouw probleem hoeft te zijn.”

Erepenning

Als blijk van grote waardering reikte de burgemeester de Erepenning van de gemeente Oldambt uit aan Modderman, een zeldzame onderscheiding die uitsluitend wordt toegekend aan mensen die zich langdurig en buitengewoon hebben ingezet voor de lokale gemeenschap. “Met deze penning zeggen wij vooral dankjewel voor je inzet. Blijf vooral een beetje een boef,” sloot Sikkema af.

Dat Modderman tot op het allerlaatste moment begaan bleef met de inhoud, bleek wel uit de onderwerpen die hij in zijn allerlaatste termijnen nog op de agenda zette. Zo vroeg hij aandacht voor de aanhoudende verkeersdrukte en overlast door zwaar verkeer in Bad Nieuweschans en het Leninbeeld.

Met zijn afscheid komt er een einde aan een tijdperk van 44 jaar raadswerk in de achtereenvolgende gemeenten Midwolda, Scheemda en Oldambt. Zijn lege zetel wordt overgenomen door partijgenoot Eppo Boven.

Modderman blikte zelf eveneens uitgebreid en op karakteristieke wijze terug op zijn lange loopbaan. Zo haalde hij herinneringen op aan het NAVO-depot waar hij als uitgesproken communist nogal fel tegen gekant was, verwees hij met een knipoog naar de zweetvoeten van de toenmalige Commissaris van de Koningin en de vele burgemeesters en wethouders met wie hij in de loop der jaren de degens kruiste.

“Ik neem afscheid met een hart vol dankbaarheid en een klein beetje weemoed,” sprak Modderman tot de raad. “Misschien komt er nog een tweede deel van mijn memoires. Het was mij een waar genoegen, dank u wel!”

Hoewel Modderman zich binnenkort definitief in het bergachtige zuiden van Servië vestigt, blijft hij achter de schermen actief: zo blijft hij vanuit zijn nieuwe thuisland de website van de VCP beheren en blijft hij op de achtergrond beschikbaar voor advies.

Tijdens de raadsvergadering werd Eppo Bodde geïnstalleerd als nieuw raadslid voor VCP Oldambt.

Foto’s: Jan Glazenburg