Gratis sporten met trainers van FC Groningen in Oldambt

OLDAMBT – Sporten en bewegen met trainers van FC Groningen? Dat kan dit najaar tijdens Trainen in de Wijk. In Winschoten, Bad Nieuweschans en Scheemda organiseren FC Groningen en de buurtsportcoaches van TOF Oldambt gratis sport- en beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren van 10 tot en met 18 jaar. Je hoeft geen lid te zijn van een voetbalclub of andere sportvereniging om mee te doen.
Tijdens Trainen in de Wijk komen de trainers naar plekken bij jongeren in de buurt. Op een trapveldje, bij een WOP of op een voetbalveld gaan de deelnemers een uur lang actief aan de slag. Voetbal vormt de basis, maar de trainingen draaien om veel meer dan alleen de bal.
Bewegen én andere jongeren ontmoeten
Wethouder Tim van Bostelen is blij dat de activiteiten in Oldambt kunnen worden aangeboden: “Bewegen is ontzettend belangrijk voor jongeren. Niet alleen omdat het gezond is, maar ook omdat je tijdens het sporten anderen ontmoet, samen plezier maakt en jezelf kunt ontwikkelen. We zijn trots op de samenwerking met FC Groningen. Daarbij is het heel fijn, dat het gratis is, zodat iedereen mee kan doen. Kom vooral een keer meedoen.”
Trainen in de Wijk is een maatschappelijk programma van Stichting FC Groningen in de Maatschappij. Het programma wil kinderen en jongeren stimuleren om meer te bewegen, juist op laagdrempelige plekken dichtbij huis. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers van FC Groningen, samen met de buurtsportcoaches van TOF Oldambt.
Data en locaties
De trainingen vinden plaats op woensdag. Voor jongeren van 10 tot en met 14 jaar is de training van 15.15 tot 16.15 uur. Jongeren van 15 tot en met 18 jaar kunnen van 16.15 tot 17.15 uur meedoen.
Winschoten – WOP Park Zuid
Albert Verweijstraat 37A, Winschoten
- woensdag 16 september
- woensdag 23 september
- woensdag 30 september
Bad Nieuweschans – vv Nieuweschans
W. Mettingstraat 18, Bad Nieuweschans
- woensdag 7 oktober
- woensdag 21 oktober
- woensdag 28 oktober
Scheemda – WOP bij basisschool Annewieke
Merelstraat 3, Scheemda
- woensdag 4 november
- woensdag 11 november
- woensdag 18 november
TOF Oldambt komt voort uit het programma Opgroeien in een Kansrijk Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.
Bron: Gemeente Oldambt