Helende Stilte in kerk Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Vanaf woensdag 16 september start in de kerk van Finsterwolde ‘Helende Stilte’. Het lijkt zo eenvoudig, gewoon maar stil zitten. Maar in de praktijk merk je: je wordt niet zomaar stil. Terwijl dit juist zo belangrijk kan zijn voor ons welzijn. Stil worden kun je leren met training, een training in het niet-doen. Verschillende spirituele tradities kunnen hierbij behulpzaam zijn.
Tijdens Helende Stilte trainen we onszelf in stil zijn. De bijeenkomst begint om 9.00 uur en duurt een uur. We beginnen met een tekst, muziek, een afbeelding of een andere vorm waarop de aandacht gericht wordt. Dan volgt de stilte-oefening en deze wordt gezamenlijk afgerond. Voor wie wil is er daarna koffie/thee. Deelname is gratis.
Helende Stilte is onderdeel van het programma Over de Brug van de Protestantse kerken in Oost-Groningen.
Zie voor meer informatie: pgog.nl/helendestilte
Bron: Ruth Drewel, medewerker communicatie PG Oost-Groningen