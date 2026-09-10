Kliederkerk: Laat je verrassen!

SCHEEMDA – Zondag 13 september is er weer een Kliederkerk in Scheemda. Kliederkerk is een creatieve vorm van kerk-zijn en is geschikt voor alle leeftijden. Er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud, er wordt een verhaal verteld en we sluiten af met een gezamenlijke (kleine) maaltijd.
Het thema van deze zondag is: Laat je verrassen! Dat begint al met de locatie: dit keer niet in een kerk, maar buiten in de natuur. We staan stil bij de schepping, bij hoe mooi, bijzonder en kwetsbaar deze is. Maar ook bij hoe belangrijk de schepping is voor ons.
We komen samen om 15.30 uur op Winschoterdiep 9 in Scheemda. Een Kliederkerk duurt (inclusief maaltijd) ongeveer twee uur. Toegang is gratis.
Zie voor meer informatie pgog.nl/kliederkerk13sep2026
Bron: Ruth Drewel, medewerker communicatie PG Oost-Groningen