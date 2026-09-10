Lezing Groei en Bloei Winschoten e.o.: Poolse toestanden Geert de Vries

WINSCHOTEN – Donderdag 17 september is bij Groei en Bloei Winschoten e.o. een Lezing, met als titel: Poolse toestanden, door Geert de Vries. Een drieluik over zwerftochten door Noord-Oost Polen. Dit drieluik bestaat uit een reisverslag, Het Nationaal park Biebrza en Natuurfotografie.
Geert de Vries is een boeiend verteller die reeds vele presentaties heeft gegeven over onder meer vogels, vlinders en paddenstoelen. In deze lezing vertelt hij over zijn zwerftochten door Noord Oost Polen. Zijn drieluik bestaat uit een reisverslag, Het Nationaal Park Biebrza en natuurfotografie.
Het grootste deel van zijn presentatie gaat over de natuur in het Nationaal Park Biebrza en wat wij van die natuurlijke beekdalen kunnen leren bij de inrichting van nieuwe natuur in bijvoorbeeld het Hunze dal. Het klimaat in Polen lijkt een beetje op ons klimaat en herbergt vele planten en diersoorten die vroeger ook bij ons algemeen waren, maar nu zeldzaam zijn geworden.
Kortom, een hele interessante lezing.
De lezing op 17 september begint om 19.30 uur in partycentrum Lamain, Bosstraat 27 te Winschoten.
Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over de activiteiten van de vereniging: zie www.winschoten.groei.nl.
Bron: Ria Hogervorst, Groei en Bloei Winschoten e.o