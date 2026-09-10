Nachtopvang Nieuwe Pekela stopt vrijdag

NIEUWE PEKELA – De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela sluit morgen (vrijdag 11 september). Gemeente Het Hogeland neemt het stokje van Pekela over, met een tijdelijke nachtopvanglocatie in Warffum. De tijdelijke nachtopvanglocatie fungeert als achtervang van de nachtopvang in de Drentse gemeente De Wolden.
De gemeente Pekela was sinds deze maand de achtervang van gemeente De Wolden. Oorspronkelijk zou dit tot maandag 14 september doorlopen. De sluiting van de nachtopvanglocatie in Nieuwe Pekela stopt eerder dan gedacht, omdat de overlooplocatie van Het Hogeland eerder klaar is.
Het Rode Kruis haalt vrijdag de opvanglocatie aan de Holland Marsh leeg en maakt deze schoon.
De gemeente Pekela is vanaf begin juli de gemeente Westerwolde te hulp geschoten met opvang van vluchtelingen, die in Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Deze groep van maximaal tachtig mensen werd ’s avonds met de bus naar Nieuwe Pekela vervoerd en de volgende ochtend weer teruggebracht.
Er hebben zich geen incidenten voorgedaan met vluchtelingen. Wel hebben in de eerste weken direct omwonenden overlast ervaren van af- en aanrijdende bussen, lawaai van klapperende deuren en lawaai van de beveiliging. Dit is tussentijds opgelost.
Het opvangpand aan de Holland Marsh is eigendom van de gemeente. Die gaat onderzoeken of het pand een rol kan spelen in de tijdelijke huisvesting van medewerkers van de gemeente tijdens de renovatie van het gemeentehuis.
Bron: Gemeente Pekela