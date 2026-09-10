Op de fiets genieten van het Pekelder en Westerwoldse landschap

OUDE PEKELA – Het was donderdagavond uitstekend fietsweer voor de deelnemers aan de Meijer Fiets Direct Toertocht. Vanuit MFC De Binding stapten de fietsers op voor een mooie tocht van maar liefst 34 kilometer door het Pekelder en Westerwoldse landschap.
Voor de start was Meijer Fiets Direct bij De Binding aanwezig. De deelnemers konden daar nog even terecht met eventuele probleempjes aan hun fiets. Waar nodig werden kleine ongemakken en technische problemen direct verholpen, zodat iedereen met een gerust hart aan de tocht kon beginnen.
Vanaf De Binding ging het richting de Wedderweg, waarna via de Oerdeweg koers werd gezet naar Wedde. Eenmaal in Wedde vervolgde de route richting Onstwedde. De rustige wegen en het fraaie buitengebied maakten dit gedeelte van de tocht tot een heerlijk stuk om te fietsen.
Via de Heideweg en de Borgesiusweg kwamen de deelnemers vervolgens weer uit op de Wedderweg. Maar daarmee zat de tocht er nog lang niet op. De fietsers vervolgden hun weg richting De Bosrand en reden daarna via de Compagniesterwijk en de Industrieweg-West verder.
Het laatste gedeelte van de route bracht de deelnemers via de Hugo de Grootstraat weer terug naar het vertrouwde eindpunt bij De Binding.
Met 34 kilometer op de teller konden de deelnemers terugkijken op een mooie en afwisselende fietstocht. Het perfecte fietsweer werkte daarbij uitstekend mee. Geen regen of harde wind, maar aangename omstandigheden om samen op de fiets te genieten van de omgeving.
De Meijer Fiets Direct Toertocht liet daarmee opnieuw zien dat je helemaal niet ver van huis hoeft om een prachtige fietsroute voor de kiezen te krijgen. De combinatie van Pekela, Wedde en Onstwedde zorgde voor een afwisselende avond op de fiets.
Dankzij de goede voorbereiding, de technische ondersteuning bij de start en het perfecte fietsweer konden de deelnemers uiteindelijk weer tevreden terugkeren bij De Binding. Een geslaagde fietstocht van 34 kilometer waarbij sportiviteit, gezelligheid en genieten van de omgeving mooi samenkwamen.
Freddy Stötefalk