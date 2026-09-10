Project Jeugd & Klassieke Muziek in Oudeschans zeer succesvol verlopen

OUDESCHANS – De Stichting Activiteitencommissie Oudeschans (= concertcommissie) heeft het project Jeugd & Klassieke Muziek op maandag 7 september met het concert van Merula tot een afronding gebracht.
Het project was een initiatief van de concertcommissie Oudeschans. In verband met haar gouden jubileum wilde zij met dit project jeugd in contact brengen met klassieke muziek.
Aan dit project namen deel de basisscholen Ooster- en Westerschool uit Bellingwolde én de Wiekslag en de Loopplank uit Blijham. En ook het Dollard College in Bellingwolde was deelnemer aan dit project. Alle leerlingen van de vier basisscholen zijn in contact gebracht met (klassieke) muziek. Van het Dollard College geldt dat voor de klassen 1, 2 en 3.
De concertoptredens zijn verzorgd door:
* Dutch String Collective met De kleine Mozart;
* Salon Zauberflöte met De Toverfluit;
* Jacco Lamfers, concertpianist en Ferdi Bijker, Conservatoriumstudent: beiden op piano; Caroline van Babendererde op viool en Eran Wajsenblum op div. uiteenlopende blokfluiten;
* Marian Kiewiet (gastvrouw concertcommissie) heeft voor de groepen 1&2 op de vier scholen muziek verzorgd;
* Merula Strijkkwartet, een jeugdig jongensstrijkkwartet.
Hoeveel jeugd is er bereikt met dit project?
In totaal 344 leerlingen plus 89 volwassenen (leerkrachten en ouders).
Naast Jeugd&KlassiekeMuziek waren er in het jubileumjaar extra muziekoptredens in Oudeschans:
* concert met Die Winterreise van Schubert + expositie van Anne Lamfers met 24 schilderwerken bij deze 24 liederen;
* concert Arvo Pärt met op piano: Nanke Flach en op cello+lame sonore: Annette Scholten;
* concert ihkv Oekraïense Lenteviering met o.a. de Oekraïense topviolist Sergiy Bolotny (i.s.m. Oekraïeners van de Grenshof in Bellingwolde);
* pianovoorspeelavond van de muziekschool Winschoten o.l.v. vertrekkend pianodocent Peter Cramer;
* Luminus Vocaal Ensemble, optreden van deze zanggroep op de dijk rond Oudeschans;
* mini-concertjes op de piano door Zdenek Koning op Open Kerkendag.
Al deze concerten en optredens hadden niet uitgevoerd kunnen worden zonder de financiële steun van:
* Cultuurfonds,
* Stichting Fonds Eemsmond,
* Wildervankfonds,
* SK&-L (Scholten, Kamminga en Landbouw-)fonds en
* Fonds Podiumkunsten.
Extra fondsen zijn aangeboord voor de realisering van het in mei naast de kerk onthulde kunstwerk
1626 garnizoenskerk 2026
1976 concerten 2026
Een kunstwerk bedacht en uitgevoerd door beeldend kunstenaar Marten Grupstra uit Blijham.
Fonds Leefbaar Westerwolde en Rabobankfonds Coöperatief Dividend hebben dit financieel mogelijk gemaakt.
Tot slot heeft de concertcommissie afgelopen jaar een cd uitgebracht, die ze gratis ter beschikking stelt aan haar concertbezoekers.
De cd bevat muziek, die het Bolotny Trio in aug. 2025 heeft opgenomen in het garnizoenskerkje in Oudeschans. Met dank aan het trio: Sergiy Bolotny, violin; Don Hofstee, guitar en Tim Nobel, Double Bass.
En voor de foto’s op de cd-hoes: dank aan Jan Glazenburg en Hilvert Huizing.
Bron: Ruud Hemmen, penningmeester.