ReumActief houdt herfstwandeling in Schoonloo

Rustige en grotendeels droge septemberdag, vannacht weer wat neerslag

Donderdag Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog met een mix van opklaringen en wolkenvelden. In de middag blijft het weerbeeld wisselend bewolkt. Heel lokaal kan er landinwaarts nog een licht, kortstondig buitje vallen, maar veruit de meeste tijd blijft het in Oost-Groningen droog. De temperatuur tikt overdag een maximum aan van rond de 18°C tot 19°C. Er staat een rustige, zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten van 2 tot 3 Bft.

Vanavond en Vannacht Gedurende de avond neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk toe. In de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op lichte regen of motregen. Doordat de bewolking toeneemt, koelt het minder sterk af dan afgelopen nacht. De minimumtemperatuur komt uit op een graad of 12°C bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richtingen van 2 tot 3 Bft.

Vrijdag Morgen, vrijdag 11 september, start de dag overwegend grijs met hier en daar nog wat lichte (mot)regen. In de loop van de middag droogt het vanuit het westen op en krijgt de zon lokaal wat meer ruimte tussen de wolkenvelden door. De middagtemperatuur herstelt zich licht en komt uit op 19°C tot 20°C. De wind waait matig uit het zuidwesten, 3 tot 4 Bft. In de nacht naar zaterdag klaart het verder op bij een minimumtemperatuur van rond de 11°C.

Tip van de redactie: Vandaag is een prima dag om er in de streek op uit te trekken!