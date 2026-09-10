Ruim 120 sportievelingen bedwingen de PrengerHoekman hindernisbaan

OUDE PEKELA – Ruim 120 sportievelingen gingen donderdagavond de uitdaging aan tijdens de PrengerHoekman hindernisbaan. Al voorafgaand aan de start was duidelijk dat de belangstelling groot was. Bij de inschrijving stond een lange rij deelnemers te wachten om zich aan te melden voor de sportieve strijd.
De hindernisbaan stond opgesteld op het plein voor het gemeentehuis. Met de prachtige molen op de achtergrond vormde dit een sfeervol decor voor een avond vol sportiviteit, uitdaging en vooral veel plezier.
Rond 18.30 uur gingen de eerste deelnemers van start. Wethouder Ellen van Klaveren en Bianca Rooks hadden de eer om als eersten de hindernissen te bedwingen en daarmee het startsein te geven voor de rest van de deelnemers. Wethouder Van Klaveren startte vervolgens de verschillende groepen.
De deelnemers kregen een pittig parcours voorgeschoteld met verschillende hindernissen. Klimmen, klauteren, springen en balanceren zorgden voor de nodige uitdagingen. Met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen probeerden de jonge sportievelingen zo snel mogelijk de finish te bereiken.
Langs de hindernisbaan stonden veel toeschouwers die de deelnemers luidkeels aanmoedigden. Familie, vrienden en andere belangstellenden zorgden voor een gezellige en sportieve sfeer. Bij iedere hindernis klonk regelmatig gejuich wanneer een deelnemer de uitdaging succesvol had volbracht.
De uitslagen
De deelnemers streden in drie leeftijdsgroepen om de ereplaatsen.
6 tot en met 8 jaar
Jerremy de Jonge 1e
Lennon Bodde 2e
Jayson Nieboer 3e
9 tot en met 11 jaar
Jake Abee 1e
Tony Jansing 2e
Thijs Fiel 3e
12 tot en met 15 jaar
Dominique Nieman 1e
Dyon Leeuwerik 2e
Joël Leeuwerik 3e
De ruim 120 deelnemers zorgden samen met het enthousiaste publiek voor een levendige avond op het plein voor het gemeentehuis. De PrengerHoekman hindernisbaan bleek niet alleen een flinke sportieve uitdaging, maar vooral ook een evenement waar plezier, bewegen en gezelligheid hand in hand gingen.
Een geslaagde avond dus, waarbij de deelnemers alles uit de kast haalden en het publiek hen daarbij enthousiast naar de finish schreeuwde.
Freddy Stötefalk
Foto’s: Freddy Stötefalk, Ellen van Klaveren en Jaarmarktcommissie