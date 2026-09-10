Schapen weer volop aan het werk op de heide van Ter Borg

TER BORG, SELLINGEN – Op de heide van Ter Borg zijn sinds kort weer schapen te vinden. Een kudde van ongeveer 150 schapen wordt onder begeleiding van een herderin en haar bordercollies ingezet voor het beheer van het heidegebied. De dieren trekken overdag over de heide en zorgen er met hun begrazing voor dat het open karakter van het landschap behouden blijft.
De komst van de kudde is goed nieuws voor de heide van Ter Borg. Zonder begrazing krijgen bomen en struiken steeds meer ruimte, waardoor het heidelandschap op den duur langzaam zou kunnen veranderen in bos. Door de schapen gericht in te zetten, kan de begroeiing op verschillende plekken op natuurlijke wijze worden teruggedrongen.
Gerichte begrazing
De herderin bepaalt samen met de betrokken medewerkers van Staatsbosbeheer waar de schapen nodig zijn. Niet ieder deel van de heide heeft op hetzelfde moment behoefte aan begrazing. Door met een herder en een mobiele kudde te werken, kan veel gerichter worden gestuurd.
De bordercollies helpen de herderin om de kudde bij elkaar te houden en de schapen naar de juiste plekken te begeleiden. Overdag wordt er op verschillende momenten gegraasd. Tussendoor zoeken de dieren een rustig en beschut plekje op.
Oude schaapskooi weer in gebruik
Aan het einde van de dag keert de kudde terug naar de oude schaapskooi in Ter Borg. Daar brengen de ongeveer 150 schapen de nacht door. Daarmee krijgt de karakteristieke schaapskooi opnieuw de functie waarvoor deze oorspronkelijk bedoeld was.
Overdag zijn de schapen een opvallende verschijning op de heide. Wandelaars kunnen de kudde dan ook tegenkomen tijdens een wandeling door het gebied.
Daarna verder naar andere heideterreinen
De kudde blijft niet permanent in Ter Borg. Zodra het werk op de heide daar is afgerond, trekken de schapen verder naar andere heideterreinen in de omgeving, waaronder de terreinen aan de Dennenweg en bij Breedwisch.
De begrazing op Ter Borg duurt naar verwachting ongeveer een maand. Daarna wordt bekeken wat de inzet van de kudde heeft opgeleverd en of deze manier van heidebeheer ook in de toekomst een rol kan spelen.
Wie de schapen wil zien, kan vanaf de parkeerplaatsen in Ter Borg verschillende wandelroutes volgen. Wel wordt bezoekers gevraagd om hun hond thuis te laten. Honden zijn op de heide van Ter Borg niet toegestaan, zodat de schapen rustig kunnen grazen en het werk van de herderin en haar bordercollies niet wordt verstoord.
De terugkeer van de schapen zorgt daarmee niet alleen voor extra bedrijvigheid op de heide, maar draagt ook bij aan het behoud van het karakteristieke landschap van Ter Borg.
Foto’s: Johannes Velthuis