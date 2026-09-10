Van brokkelbrein naar breinkracht: interactieve lezing in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Hoe houd je je hoofd koel in een wereld vol prikkels? Op 24 september om 19:00 uur organiseert Bibliotheek Veendam een interactieve lezing met neurowetenschapper Jacquelien Willemse: Van brokkelbrein naar breinkracht, connectie en focus.
Tijdens deze lezing ontdek je hoe jouw brein écht werkt en hoe je het vitaal, gefocust en verbonden houdt. Je leert hoe stress, multitasken en constante afleiding je denkvermogen ondermijnen – én wat je daar direct aan kunt doen. Met eenvoudige rituelen en praktische tips leer je hoe je je leven breinvriendelijk inricht, meer focus krijgt en mentale rust creëert.
Jacquelien Willemse is expert in breinkunde en mentale fitheid en helpt mensen met praktische tips en oefeningen om hun brein optimaal te benutten.
Praktische informatie
Datum: 24 september 2026
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Bibliotheek Veendam
De lezing is onderdeel van een reeks lezingen die Bibliotheek Veendam in 2026 aanbiedt.
Aanmelden kan via: www.groningsebibliotheken.nl/veendam of aan de balie van de bibliotheek. Deze lezing wordt georganiseerd i.s.m. Alzheimercafé Veendam.
Bron: Maaike Hermse