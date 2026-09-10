Vijftigste RUN van Winschoten voor de deur: ‘Die sfeer is heel bepalend’

WINSCHOTEN – Versierde straten, veel publiek langs de kant en lopers uit binnen- en buitenland. Aankomende zaterdag staat Winschoten voor de vijftigste keer in het teken van de RUN. Wat ooit begon als een eenmalige demonstratieloop, groeide uit tot een evenement dat niet meer weg te denken is uit de stad.
De eerste RUN werd in 1976 gehouden om aandacht te vragen voor een atletiekbaan voor Aquilo. Dat het evenement vijftig edities later nog steeds bestaat, was toen niet voorzien. „Het was zo succesvol, dus het jaar daarop weer en het jaar daarop weer”, vertelt Janny Heijerman van de organisatie.
Bij die eerste editie lag de start bij De Klinker. Rond het jubileum speelt het gebouw opnieuw een rol: er is een tentoonstelling te zien over vijftig jaar RUN, met onder meer oude kleding, schoenen en eerdere winnaars.
Publiek langs de kant
Volgens Heijerman is vooral de sfeer langs het parcours kenmerkend voor de RUN. Bewoners versieren hun straten, moedigen deelnemers aan en delen bij warm weer water uit. „De lopers vinden het fantastisch om hier te lopen. Er zitten heel veel mensen langs de kant. Die sfeer is heel bepalend voor de RUN.”
Ook bij de finish staat ieder jaar veel publiek om de lopers binnen te halen. Niet alleen deelnemers uit de regio doen mee: volgens Heijerman komen ook internationale lopers graag naar Winschoten.
Een belangrijk onderdeel is inmiddels de 10×10 kilometer estafette, die door de jaren heen uitgroeide tot de grootste groep deelnemers. Zaterdag komen lopers, vrijwilligers, inwoners en publiek opnieuw samen voor een bijzondere mijlpaal: de vijftigste RUN van Winschoten.
Voor de app gebruikers de video vindt u HIER.
Foto’s van de voorbereidingen: Frans Kroon
Malou Vos