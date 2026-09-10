WILDLANDS verwelkomt bedreigde tweeling mantelaapjes

EMMEN – WILDLANDS Adventure Zoo Emmen verwelkomt twee mannelijke mantelaapjes. De tweeling van 6,5 jaar oud is afkomstig uit Universeum in het Zweedse Göteborg, waar de dieren ook zijn geboren. De komst is bijzonder: WILDLANDS is het eerste dierenpark waar mantelaapjes binnen het Europese soortbehoudsprogramma in een doorloopverblijf worden gehouden.
De twee mantelaapjes zijn te zien in de Apenruïne. Daar delen ze hun verblijf met de rode titi’s, gouden leeuwaapjes en kogelgordeldieren. De dieren krijgen eerst rustig de tijd om hun nieuwe omgeving te ontdekken en kennis te maken met hun nieuwe buren.
Meer ruimte voor een ernstig bedreigde soort
Mantelaapjes zijn in het wild ernstig bedreigd. Vooral de uitbreiding van steden en het daarmee verdwijnende leefgebied vormen een grote bedreiging voor de dieren. Daarom is er een Europees soortbehoudsprogramma (EEP) voor mantelaapjes. Bijzonder aan dit programma is dat alle mantelaapjes die eraan deelnemen eigendom blijven van de Braziliaanse overheid. Daarmee houdt Brazilië controle over de populatie en blijft het mogelijk om dieren in de toekomst terug te brengen naar Brazilië als dat nodig en verantwoord is.
Eerste doorloopverblijf voor mantelaapjes
Binnen het EEP worden mantelaapjes op dit moment nog niet gehouden in doorloopverblijven. WILDLANDS heeft aangeboden ervaring op te doen met deze manier van huisvesten. De twee mannetjes vormen daarom een belangrijke eerste stap. Door mantelaapjes in een doorloopverblijf te houden, wordt in WILDLANDS onderzocht hoe dat in de praktijk werkt en welke ervaringen daarmee worden opgedaan. Als het goed verloopt, kunnen die ervaringen binnen het soortbehoudsprogramma worden gebruikt om te kijken of ook andere dierenparken mantelaapjes op deze manier kunnen gaan huisvesten. Daarmee ontstaat er binnen Europa meer ruimte voor deze ernstig bedreigde soort.
Bezoekers kunnen de mantelaapjes vanaf vanmiddag zelf ontdekken in de Apenruïne. Met hun contrasterende zwart-witte vacht, roodbruine achterlijf en lange staart zijn de twee nieuwe bewoners een opvallende verschijning.
Bron: WILDLANDS