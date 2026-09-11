WINSCHOTEN – 50ste RUN Winschoten live op Groningen 1 te beluisteren
Zaterdag 12 september is het de 50ste keer dat de RUN van Winschoten wordt georganiseerd,
Dit prachtig evenement wordt rechtstreeks uitgezonden op Groningen 1.
Van 8.00 uur tot 10.00 uur zal Michiel van der Spek het spits afbijten met Peter Jurgens als technicus.
Van 10.00 uur tot 12.00 uur zal Jack Pijper het stokje overnemen met Julian Buist achter de knoppen.
Van 12.00 uur tot 14.00 uur is Marten van der Laan de presentator en Ben van der Laan doet dan de techniek.
Van 14.00 uur tot 17.00 uur neemt Tonnie Smallenbroek de microfoon over met Ronald als techneut.
De gehele dag zullen Jens Takens en Geert Smit live verslaan langs het parcours en interviews verzorgen.
De uitzending is te volgen via FM 105.8 en via de site Groningen 1 / studio Winschoten.
De volgende afstanden staan op het programma:
09.00 uur: Start 100 km ultraloop. Inclusief Nederlands Kampioenschap onder auspiciën van de Atletiekunie
09.05 uur: Start Stötefalk Lampe WandelRUN 30 km
09.15 uur: Start 50 km ultraloop. Inclusief Nederlands Kampioenschap onder auspiciën van de Atletiekunie
09.30 uur: Start 10×10 km estafette. Inclusief Nationaal Kampioenschap voor gemeenten
09.35 uur: Start Stötefalk Lampe WandelRUN 20 km
10.00 uur: Start Stötefalk Lampe WandelRUN 10 km
14.00 uur: Start Marathon
17.00 uur: Start BUTIQ Optiek 5 km RUN
Foto’s: Geert Smit