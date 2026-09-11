Arriva laat agressieve zwartrijders Ter Apel lopen

TER APEL – Vervoerbedrijf Arriva beboet agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn (Emmen-Zwolle) niet meer als er sprake is van dreigende agressie. Medewerkers hebben de instructie gekregen om overlastgevers in zulke situaties te laten gaan. Dat blijkt volgens RTL-Nieuws uit een interne memo.
Het traject kampt al jaren met ernstige incidenten, zoals spugen, geweld en vandalisme. Volgens Arriva worden de problemen voornamelijk veroorzaakt door zogenaamde ‘veiligelanders’ uit Ter Apel.
Incidenten ontstaan vaak tijdens het wachten op de politie om zwartrijders zonder identiteitsbewijs te identificeren. Om de veiligheid van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en conducteurs te waarborgen, laat Arriva sinds eind augustus de zwartrijders uit Ter Apel gaan. In de eerste twee weken na de nieuwe instructie zijn zeker zestien zwartrijders zonder boete uit de trein gezet.
Arriva overlegt momenteel onder meer met ProRail, de provincie en de politie over aanvullende maatregelen. De vervoerder denkt hierbij aan volledige toegangscontroles op alle stations op de lijn, zoals eerder al op station Emmen werd ingevoerd.
Meander
Intussen neemt ook Zorggroep Meander ook maatregelen na overlast door asielzoekers in Ter Apel. Bij woonservicecentrum Kloosterheerd in Ter Apel is voorlopig ’s avonds en ’s nachts beveiliging ingesteld en gaan de deuren om 22.00 uur op slot.
Dit gebeurt nadat jonge asielzoekers die in een naastgelegen park verbleven, enkele keren probeerden binnen te dringen op zoek naar een slaapplek. De gemeente Westerwolde heeft toegezegd extra boa’s en een straatteam in te zetten om in het park en de omgeving te surveilleren.