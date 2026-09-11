Expositie ‘Viertorenkerk’ sluit af met twee activiteiten voor jong en oud

MIDWOLDA – Laatste kans! In de dorpskerk van Midwolda en in het bezoekerscentrum Ennemaborg is
tot en met zondag 4 oktober de expositie Viertorenkerk, symbool van het Oldambt van het CHC Oldambt te zien. Hier ontdek je hoe deze verdwenen middeleeuwse kerk met vier torens uitgroeide tot een eeuwenoud symbool voor de regio Oldambt. Bij wijze van feestelijke afsluiting worden er in de laatste week twee gratis activiteiten georganiseerd.
Kinderactiviteit: Zoeken naar de schat van piraat Störtebeker.
Een middag vol verhalen, muziek, puzzels (en natuurlijk ook wat lekkers) onder begeleiding van docent en muzikant Luna Hamelink en organist Ludolf Heikens. Geschikt voor kinderen van ongeveer groep 4 t/m 6.
Woensdag 30 september. Inloop 14:45, start 15:00.
Locatie: dorpskerk Midwolda, Hoofdweg 168.
Aanmelden: via info@chcoldambt.nl
Lezing: Otto Knottnerus en Jan Pieter Koers.
Knottnerus en Koers verzorgen een lezing over de geschiedenis van de iconische Viertorenkerk, zowel over de ligging in het landschap als over de architectuur.
Donderdag 1 oktober. Inloop 19:15, start 19:30.
Locatie: bezoekerscentrum Ennemaborg, Hoofdweg 96.
Graag van tevoren aanmelden i.v.m. de catering via info@chcoldambt.nl
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Locaties: dorpskerk Midwolda (Hoofdweg 168) en bezoekerscentrum Ennemaborg (Hoofdweg 96)
Openingsdagen: zaterdag en zondag, t/m 4 oktober
Openingstijden: 12:00-17:00
Voor meer informatie over de activiteiten en de expositie kun je terecht op de website van
het CHC Oldambt: www.chcoldambt.nl
Bron en beelden: Ydwer Hoekstra, Cultuurhistorisch Centrum Oldambt