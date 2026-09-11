Genomineerden Oldambtster Cultuurprijzen 2026 bekend

OLDAMBT – Wie gaan er naar huis met een Oldambtster Cultuurprijs? Op zaterdag 3 oktober wordt het bekendgemaakt tijdens de Sport- en Cultuurfair in MFC De Hardenberg in Finsterwolde. De belangstelling is groot: inwoners van de gemeente Oldambt droegen maar liefst 152 keer kandidaten voor. Na zorgvuldige beoordeling heeft de jury de genomineerden geselecteerd. Met de Oldambtster Cultuurprijzen zetten de gemeente Oldambt en het Cultuurplatform Oldambt bijzondere mensen, organisaties en initiatieven in de schijnwerpers. Zij maken het culturele leven in het Oldambt rijker, kleurrijker en toegankelijker voor iedereen. Van muziek en theater tot erfgoed, festivals en beeldende kunst: cultuur verbindt en inspireert.
Genomineerden Oldambtster Belofte
De Oldambtster Belofte is de prijs voor vernieuwende talenten en veelbelovende culturele initiatieven. De winnaar krijgt € 1.000 om zich verder te ontwikkelen en nieuwe dromen waar te maken.
- Kom over de Brug Festival
Een festival waar kunst, muziek en ambacht samenkomen. Het evenement slaat letterlijk en figuurlijk bruggen tussen Blauwestad en de omliggende regio en brengt mensen op een unieke manier met elkaar in contact.
- Muziek & Monument
Een bijzonder festival dat historische dorpskerken in Midwolda, Nieuwolda, Oostwold en Finsterwolde laat bruisen van muziek. Van klassieke klanken tot streektaalmuziek: cultuur en erfgoed versterken elkaar hier op een prachtige manier.
- De jongeren van De Stek
Met veel initiatief en creativiteit bouwden zij in Winschoten een eigen ontmoetingsplek waar jongeren kunnen experimenteren met kunst, ideeën kunnen uitwisselen en zelf de regie nemen over culturele activiteiten.
Genomineerden Oldambtster Trots
De Oldambtster Trots is bedoeld voor personen of organisaties die zich jarenlang hebben ingezet voor cultuur in het Oldambt en daarbuiten. De winnaar krijgt € 2.500 voor het voortzetten of uitbreiden van zijn of haar activiteiten.
- Jan Groenbroek
Al meer dan vijftig jaar zet Jan zich onvermoeibaar in voor de Groninger taal, cultuur en geschiedenis. Als auteur, redacteur en bestuurder heeft hij een blijvende bijdrage geleverd aan het culturele erfgoed van het Oldambt.
- ’t Nibbeltje
Wat ooit begon als een feest in een boerenschuur, groeide uit tot een geliefd meerdaags muziekevenement. Jaarlijks trekt het festival bezoekers van alle leeftijden en bewijst het dat grote ideeën klein kunnen beginnen.
- Waterbei
Dit tweedaagse straattheaterfestival weet elk jaar opnieuw duizenden bezoekers te verrassen. Met een verlichte parade, bijzondere acts en een spectaculaire afsluiting is Waterbei uitgegroeid tot een cultureel hoogtepunt in de regio.
Kom de winnaars toejuichen
Wie worden de opvolgers van de eerdere prijswinnaars? Dat wordt bekend op zaterdag 3 oktober om 15.30 uur tijdens de Sport- en Cultuurfair in MFC De Hardenberg in Finsterwolde. Wethouder Tim van Bostelen en Sabine Kokee van het Cultuurplatform Oldambt reiken de prijzen uit
Bron: Gemeente Oldambt