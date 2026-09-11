Gezond, makkelijk en betaalbaar koken tijdens cursus ‘Gewoon Goed Eten’

WINSCHOTEN – Inwoners van de gemeente Oldambt van 25 jaar en ouder kunnen vanaf vrijdag 25 september weer meedoen aan de kookcursus ‘Gewoon Goed Eten’. In zes praktische workshops leren deelnemers hoe ze gezonde, makkelijke en betaalbare maaltijden kunnen maken.
Gezond eten hoeft niet ingewikkeld te zijn. Dat is het uitgangspunt van de cursus. Deelnemers gaan vooral zelf aan de slag met gerechten die ook thuis makkelijk te maken zijn. Een voedingsdeskundige begeleidt de groep en geeft praktische uitleg over onder meer gezonde voeding, portiegroottes, etiketten lezen en slimme keuzes in de supermarkt.
De cursus is geschikt voor iedereen die gezonder wil eten, meer inspiratie zoekt voor dagelijkse maaltijden of bijvoorbeeld bezig is met afvallen. Ook voor mensen met een druk leven staat de praktische aanpak centraal: geen ingewikkelde recepten of strenge regels, maar tips die passen bij het dagelijks leven.
Zes verschillende thema’s
Iedere workshop heeft een eigen thema. De deelnemers beginnen met recepten lezen en smaken ontdekken. Daarna leren zij hoe bestaande gerechten gezonder kunnen worden gemaakt en welke producten eenvoudig vervangen kunnen worden door een gezonder alternatief.
Ook komen omgaan met verleidingen en het volhouden van gezonde gewoontes aan bod. De laatste workshop staat in het teken van vieren, met een feestelijke afsluiting en gezond bakken.
Tijdens de cursus leren deelnemers onder andere snijtechnieken, hygiënisch werken, maaltijden plannen en portiegroottes inschatten. En natuurlijk wordt er iedere week samen gekookt, geproefd en gegeten.
Oldambt Gezond
‘Gewoon Goed Eten’ is onderdeel van het programma Oldambt Gezond van de gemeente Oldambt. Wethouder Gert Engelkens: “Gezond eten hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Het gaat juist om kleine keuzes die je makkelijk kunt inpassen in je dagelijks leven. Ik ben een keer aangehaakt bij een cursus en vond het hartstikke leuk. Je gaat samen aan de slag, doet nieuwe ideeën op en eet natuurlijk ook lekker. Dus ik zou zeggen: probeer het vooral eens!”
Praktische informatie
De cursus bestaat uit zes workshops op vrijdag en loopt van 25 september tot en met 6 november 2026. De bijeenkomsten zijn van 10.00 tot 13.00 uur bij De STEK, Bovenburen 72 in Winschoten.
Er is plek voor 12 tot 16 deelnemers.
Aanmelden kan via info@healthyageingarchitect.nl of via het online aanmeldformulier:
https://forms.gle/N7MgQXJA8vxo8z4K6
Kook mee, doe nieuwe ideeën op en ontdek hoe gewoon goed eten ook thuis makkelijk vol te houden is.
Bron: Gemeente Oldambt