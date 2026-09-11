Griezelige baksels strijden om de winst tijdens Heel Wedde Bakt

WEDDE – De feesttent in Wedde stond vrijdagmiddag tijdens de Lichtweek in het teken van taart, cake en andere lekkernijen. Voor de derde editie van de bakwedstrijd Heel Wedde Bakt hadden elf deelnemers hun best gedaan om een zo smakelijk én creatief mogelijk baksel te maken. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van ‘Creepy Wedde’.
In de feesttent waren dan ook verschillende griezelige creaties te bewonderen. Van spannende taarten tot bijzondere cakes: de deelnemers hadden volop werk gemaakt van het thema.
Deskundige jury
De baksels werden beoordeeld door een jury die bestond uit burgemeester Jaap Velema, Erik Middel, Ine Paauw, bekend als deelnemer aan Heel Holland Bakt, en Diane Wezeman van Eetcafé De Leeuw.
Nadat de juryleden alle creaties hadden bekeken en geproefd, trokken zij zich terug voor overleg. Ondertussen kreeg ook het aanwezige publiek de gelegenheid om van de verschillende baksels te proeven.
Winst voor Demi en Lexi, Jadé en Kylie
In de categorie volwassenen ging de eerste prijs naar Demi Horlings Muller met haar rijk gevulde pompoentaart, die de toepasselijke titel ‘Rest in Sweetness’ had meegekregen.
Bij de jeugd vielen Lexi, Jadé en Kylie in de prijzen. Zij maakten een taart van cake, jam en fondant met de titel ‘Baby Breinen Mix’.
De winnaars ontvingen het felbegeerde Heel Wedde Bakt-schort en de wisselbokaal. De bokaal bestaat uit een standaard met daarop een garde.
Met elf deelnemers, uiteenlopende creaties en volop lekkers om te proeven, zorgde de derde editie van Heel Wedde Bakt opnieuw voor een smakelijk onderdeel van de Lichtweek in Wedde.
Foto’s: Jan Glazenburg