Groningen 1 zendt rechtstreeks uit vanaf de jaarmarkt in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Zaterdag zendt Groningen 1 het ochtendprogramma rechtstreeks vanaf de Jaarmarkt in Oude Pekela uit.
Op zaterdag 12 september wordt in het centrum van Oude Pekela, langs het Pekelderdiep, van 9.00 tot 17.00 uur de 45 ste editie van de jaarmarkt gehouden. Op deze markt zullen ruim 130 standhouders aanwezig zijn. Het aanbod van de standhouders is zeer gevarieerd. Op de parkeerplaats voor het gemeentehuis worden ruim 80 oldtimers geshowd, er is een rommelmarkt en muziek.
Zoals de traditie voorschrijft wordt de jaarmarkt om 9.00 uur bij de Wedderbrug geopend met het zingen van het Pekelder Volkslied. Dit met medewerking van de Christelijke Muziekvereniging Excelsior. Uiteraard zal burgemeester Jaap Kuin tijdens de opening present zijn.
Groningen 1 is met de locatie bus aanwezig, met ’s morgens live uitzendingen vanaf het marktterrein:
Van 9:00 uur tot 11:00 uur Dieverdoatsie en op Ain Kneie met Wietze de Roo en technicus Gert Wubs, met: opening deur börgnmeester, streektoalmeziek, Dieverdoatsie agenda, spreuk vd zoaterdag, info gehuchten in Pekel en umstreken en sfeerimpressies van de 45ste joarmaarkt in Ol Pekel.
Van 11:00 uur tot 13:00 uur Brunchroom met Jan van Assema en Henk Guchelaar. Simon Noor doet de techniek.
U vindt de bus ter hoogte van Garage en Bergingsbedrijf Fruitema.