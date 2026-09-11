Jubileumweekend discotheek De Zwarte Schapen van start met drukbezochte bingoavond

BOURTANGE – Het 50-jarig jubileum van discotheek De Zwarte Schapen is vanavond officieel van start gegaan met een drukbezochte bingoavond. In een bomvolle zaal streden jong en oud fanatiek om de prijzen, waarmee het startschot werd gegeven voor een feestelijk jubileumweekend.
Al vroeg in de avond stroomde de discotheek vol, waardoor het even duurde voordat alle bezoekers een zitplek hadden gevonden. Na een gezellig moment van bijpraten kon de bingo van start gaan. De sfeer zat er direct goed in. Elke volle kaart werd door de aanwezigen met luid applaus en gejuich onthaald. Er vielen tal van prijzen te winnen met als hoofdprijs een accuboormachine.
Zaterdag krijgt het jubileumweekend een vervolg met een gevarieerd feestprogramma Overdag staan er een fietstocht en een speciale kindermiddag op de planning. Het weekend wordt zaterdagavond afgesloten met een grote feestavond met liveoptredens van onder andere De Nachtcasanova’s.
Bron en foto’s: Anneke Vlug en Hans Graveland