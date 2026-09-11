DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Lathen
Om 6.20 uur vanmorgen is aan de Hermann-Kemper-Straße in Lathen een grijze VW Touran in brand geraakt. De 58 jarige bestuurder zag, toen hij van de B70, richting Papenburg, af reed, dat er rook onder de motorkap vandaan kwam. Korte tijd later sloegen de vlammen uit de auto. Hij wist de wagen veilig te verlaten. De brand werd door de brandweer van Lathen geblust. Over de oorzaak van de brand en de hoogte van de schade is niets bekend.