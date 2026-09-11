Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 13 september zenden we een opname van zondagmiddag 30 augustus vanuit de Hervormde gemeente van Oostwold uit.
Voorganger: dhr. Jansema
Schriftlezing: 2 Kronieken 5 vers 11-14
Thema: “Waarom geeft God muziek “
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 13 september uitgezonden en maandagavond 14 september om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst