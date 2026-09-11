Royal Avebe wint internationale innovatieprijs voor doorbraak in het droogproces van snoepjes 

GRONINGEN – Royal Avebe heeft een internationale innovatieprijs gewonnen tijdens de World Confectionery Awards 2026. De Groningse coöperatie ontving de onderscheiding voor PerfectaGEL®, een innovatief aardappelzetmeel dat de droogtijd van vegan gummies terugbrengt van maximaal 72 uur naar slechts 3 uur. De prijs werd op 10 september uitgereikt tijdens de World Confectionery Conference in Londen, na beoordeling door de onafhankelijke redactie van het vakblad Confectionery Production.
De bottleneck waar niemand over praat
Drogen is de beperkende factor bij de productie van gummies. Zo hebben vegan gummies op basis van zetmeel en plantaardige ingrediënten gemiddeld 36 tot 72 uur nodig in de droogkast. Voor de meeste producenten bepaalt deze droogkast, en niet de doseermachine of mixer, de maximale productiecapaciteit van de fabriek. Elk uur droogtijd betekent energieverbruik, vastgelegd kapitaal en CO₂-uitstoot.Voor fabrikanten die overstappen van het dierlijke ingrediënt gelatine wordt het probleem nog groter: het evenaren van de textuur van gelatine is lastig, maar het evenaren van de productie-efficiëntie is nog moeilijker gebleken.
Twee oplossingen
De technische experts van Avebe werkten aan twee oplossingen. PerfectaGEL® ISET – direct uithardend aardappelzetmeel waarmee de droogtijd wordt verkort van maximaal 72 uur naar slechts 3 uur. De technologie maakt het mogelijk om vegan gummies veel sneller te produceren, zonder concessies te doen aan kwaliteit of smaak. PerfectaGEL® FS – producenten voegen ongeveer 1% toe aan hun bestaande receptuur en realiseren tot 50% minder droogtijd of een tot 50% lagere droogtemperatuur. Zonder receptaanpassingen en zonder aanpassingen aan bestaande apparatuur.
Over Royal Avebe
Royal Avebe is een internationale coöperatie van zo’n 2.000 zetmeelaardappeltelers. De zetmeelaardappelen van onze Nederlandse en Duitse leden verwerken we tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel, -eiwit en -vezels. Sinds augustus 2025 verwerkt Avebe, door de overname van Solan in Polen, ook aardappelvlokken en -granulaten. Al deze ingrediënten voegen wereldwijd waarde toe in humane voeding, diervoeding en industriële producten.Bij Avebe werken zo’n 1.350 medewerkers. De productielocaties zijn gevestigd in Nederland, Duitsland, Polen (Solan) en Zweden. De verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor staat in Veendam. Avebe heeft een Innovatiecentrum in Groningen.
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Bron: Avebe