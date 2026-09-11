Royal Avebe wint internationale innovatieprijs voor doorbraak in het droogproces van snoepjes 

Grijs en bewolkt met lichte regen, zaterdag aanzienlijk zonniger

Vrijdag De vrijdag start bewolkt met van tijd tot tijd regen of lichte neerslag. Tegen het einde van de middag en in de avond droogt het vanuit het westen op en ontstaan er enkele opklaringen, al blijft in het oosten van onze streek lokaal nog een lichte bui mogelijk. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19°C tot 20°C. De zuidwestelijke wind waait matig, 3 tot 4 Bft, en ruimt later op de dag naar een westelijke tot noordwestelijke richting.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar zaterdag klaren de wolken breed op en kan er landinwaarts lokaal mist of laaghangende bewolking ontstaan bij een minimumtemperatuur van zo’n 7°C tot 11°C.

Zaterdag Morgen, zaterdag 12 september, ziet het weerbeeld er overdag een stuk vriendelijker uit. Eventuele mist lost in de loop van de ochtend snel op. Gedurende de middag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen gewoon droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 21°C tot 22°C. Er waait een matige zuidwestenwind van 3 Bft. Pas in de nacht naar zondag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en stijgt de neerslagkans weer.

Zondag Zondag 13 september verloopt aanzienlijk wisselvalliger. Zowel de ochtend als de middag verlopen zwaar bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen of een serie buien over de streek. Ondanks het wisselvallige en herfstachtige karakter is het niet koud: het kwik schommelt rond de 20°C tot 21°C. De zuidwestelijke wind waait matig met 3 tot 4 Bft.

Tip van de redactie: Bewaar lange wandelingen voor zaterdag! Dan zijn de droge en zonnige momenten ruimschoots aanwezig, terwijl je op vrijdag en zondag de regenjas paraat moet houden.