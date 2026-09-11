 RUITEN Aa loop op 3 oktober

VLAGTWEDDE – Op zaterdag 3 oktober 2026 organiseert Runners Oost Groningen de welbekende Ruiten Aaloop met start en finish bij sporthal Wischmei in Vlagtwedde.
De afstanden zijn : 12, 18, 25 of 30 km hardlopen.
Wandelen kan ook, maar dan alleen de 12 of 18 km.
Starttijden zijn: 09.30 voor wandelaars en 10.00 uur voor hardlopers
Het parcours loopt o.a. langs de Ruiten Aa, Mussel Aa en Westerwoldse Aa en is volledig aangegeven.
Deelname is alleen mogelijk bij voorinschrijving op www.ruitenaaloop.nl
LET op: aantal inschrijvingen is gelimiteerd
Bron: Frida Houwen