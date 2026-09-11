Spoken en geesten bevolken voormalig gemeentehuis in Wedde

WEDDE – Het voormalige gemeentehuis in Wedde was gisteren tijdens de Lichtweek omgetoverd tot een waar spookhuis. In het thema ‘Creepy Wedde’ zorgden vrijwilligers ervoor dat het historische pand en de omgeving een spannend en griezelig decor vormden.
Deelnemers konden door de donkere gangen en kamers dwalen, waar spoken, geesten en andere griezels klaarstonden om bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Het spookhuis bleek bijzonder populair: het evenement was volledig volgeboekt en ruim dertig groepen namen deel.
Voor kinderen was er van 16.00 tot 18.00 uur een spannende, maar gezellige ontdekkingstocht. Volwassenen konden van 21.00 tot 23.00 uur op pad door het griezelige gemeentehuis.
Foto’s: Jacob Musch